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900萬「交通安全月」標案 遭質疑灌水響應超過實際數10萬筆

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
台灣前進陣線今舉行「交通安全月花九百萬五年最高，健檢數字灌水，成效指標在哪裡？」記者會。圖／時代力量提供
台灣前進陣線今舉行「交通安全月花九百萬五年最高，健檢數字灌水，成效指標在哪裡？」記者會。圖／時代力量提供

台灣前進陣線今舉行記者會揭露，今年「交通安全月」標案花900萬元，是近年最高，官網上的成果數字卻疑似灌水。響應次數一天暴增20倍，比實際健檢車輛數多出快10萬，公路局應公布判定標準，交通部長陳世凱訂出成效指標。

時代力量黨主席王婉諭表示，去年全台交通事故死亡2858人，機車騎士1740人、占六成，平均一天將近5個騎士失去生命。機車傷亡下不來，最根本的原因是道路環境和駕訓制度，交通部卻長期在把責任推給騎士。

小民參政歐巴桑聯盟新北市三重蘆洲議員參選人陳宛毓表示，輪胎、燈光、煞車、潤滑油，本來是機車行保養時順手看的，現在卻算成活動成果。每小時抓一次官網頁面、抓109筆，發現響應次數一天暴增20倍，比真正做過健檢的車輛數多出快10萬；交通部沒說過32萬次算的是什麼，既然跟健檢台數對不起來，為什麼要並排當成同一份成果？

時代力量台北市士林北投議員參選人謝閔弘指出，官網的健檢台數是七家車廠用會員帳號上傳Excel。範本官網可以直接下載，只有九個欄位，沒有日期、沒有門市代號、也沒有不合格件數；車廠用什麼標準判定合格、交通部有沒有抽查，官方文件一條規則都找不到。他強調，這種數字不能當成安全成果，並提出三項訴求：公路局公布判定標準與不合格件數、公布查核程序與紀錄，交通部長陳世凱訂出安全成效指標。

台灣綠黨新北市新莊議員參選人甘崇緯表示，去年以機車為主要當事人的事故，不管死亡還是受傷，前十大原因沒有一項是車輛機件，死亡最多的是分心駕駛219人。他說，1160件有機車涉入的死亡事故裡，跟這四項對得上的只有2件、占 0.17%；新莊去年11件有機車涉入的死亡事故，也沒有一件跟這四項有關。他要求交通部針對真正的事故原因，提出道路工程、駕訓和執法的改革時程。

台灣基進基隆市安樂區議員參選人吳程澤表示，抽獎第一波獎品超過55萬元，但造成違規的問題完全沒有檢討，例如考機車駕照沒有強制駕訓，拿到駕照後也不用回訓。基隆公路里程不到100公里就有75支固定測速照相，去年1到11月取締超速4萬5912件，光是五堵橋頭就7819件，同一個地方一直有人違規，政府除了開罰，更該回頭檢討道路設計和速限。

交通安全 標案 陳世凱

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