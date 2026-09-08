鏡文學獲公帑補助卻專訪沈伯洋引質疑 藍委批成輔選工具

媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。民眾黨批評文策院補助鏡文學卻有輔選疑慮。國民黨立委今表示，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，過去嚴審文策院預算，因發覺文策院預算都用在類似地方，現已經寫了5篇關於沈伯洋的故事，沈有什麼值得報導的地方？唯一可能就是拿公帑餵青鳥，相信這次選戰中，類似事情會層出不窮，要求文化部說明，為何會有濫用預算的情況。

國民黨立委王鴻薇說，鏡文學過去只報導文學類內容，但昨天突然出現沈伯洋連續專訪內容，鏡文學對外聲稱會邀約蔣萬安，提出邀約了嗎？鏡文學是在刊出沈伯洋專訪，受到外界強烈質疑後，才說要約訪蔣萬安，這根本是被踢爆、質疑後的緊急處理。

王鴻薇說，鏡文學過去除了前總統蔡英文的相關報導外，從來沒有政治人物專訪，此時接近選舉，蔣萬安已登記成為候選人，媒體若要專訪，必須要平衡報導，但鏡文學作為媒體，竟在沈伯洋已登記成為候選人後，刊出大篇幅專訪，這不是輔選，什麼叫做輔選？

王鴻薇說，文策院用公帑投資鏡文學3.1億元，龐大投資成為鏡文學輔選工具，根本是假文化之名，行輔選之實，文化部要不要出來說明，支持文化變成支持沈伯洋？

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，鏡文學官網上自稱不是媒體，聲稱是「鏡傳媒旗下以台灣為基地，放眼國際，小說跟劇本的平台」，選前約80天，接下來要幫沈伯洋出電影，出小說，還是要改編電視文學作品？只有想不到，沒有做不到。文化部有給補助費用，則所有公民都有權追究。如果沒有符合當初標榜的，不要假清高，也不要故意講說要訪問蔣萬安，從始至終平台就不是做這件事情。

洪孟楷表示，立法院教育文化委員會審閱相關預算時，不是最常喊要支持台灣文學，這都支持，能夠給台灣文學、文化付出、努力紮根的都支持，但不要假文化之名行政治之實，這個無法接受。