快訊

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎飛的？

這次沒對手！「最美里長」陳紫渝拚連任 同額競選仍拜託里民1事

聽新聞
0:00 / 0:00

鏡文學獲公帑補助卻專訪沈伯洋引質疑 藍委批成輔選工具

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。國民黨立院黨團質疑，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。圖／國民黨立院黨團提供
媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。國民黨立院黨團質疑，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。圖／國民黨立院黨團提供

媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。民眾黨批評文策院補助鏡文學卻有輔選疑慮。國民黨立委今表示，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，過去嚴審文策院預算，因發覺文策院預算都用在類似地方，現已經寫了5篇關於沈伯洋的故事，沈有什麼值得報導的地方？唯一可能就是拿公帑餵青鳥，相信這次選戰中，類似事情會層出不窮，要求文化部說明，為何會有濫用預算的情況。

國民黨立委王鴻薇說，鏡文學過去只報導文學類內容，但昨天突然出現沈伯洋連續專訪內容，鏡文學對外聲稱會邀約蔣萬安，提出邀約了嗎？鏡文學是在刊出沈伯洋專訪，受到外界強烈質疑後，才說要約訪蔣萬安，這根本是被踢爆、質疑後的緊急處理。

王鴻薇說，鏡文學過去除了前總統蔡英文的相關報導外，從來沒有政治人物專訪，此時接近選舉，蔣萬安已登記成為候選人，媒體若要專訪，必須要平衡報導，但鏡文學作為媒體，竟在沈伯洋已登記成為候選人後，刊出大篇幅專訪，這不是輔選，什麼叫做輔選？

王鴻薇說，文策院用公帑投資鏡文學3.1億元，龐大投資成為鏡文學輔選工具，根本是假文化之名，行輔選之實，文化部要不要出來說明，支持文化變成支持沈伯洋？

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，鏡文學官網上自稱不是媒體，聲稱是「鏡傳媒旗下以台灣為基地，放眼國際，小說跟劇本的平台」，選前約80天，接下來要幫沈伯洋出電影，出小說，還是要改編電視文學作品？只有想不到，沒有做不到。文化部有給補助費用，則所有公民都有權追究。如果沒有符合當初標榜的，不要假清高，也不要故意講說要訪問蔣萬安，從始至終平台就不是做這件事情。

洪孟楷表示，立法院教育文化委員會審閱相關預算時，不是最常喊要支持台灣文學，這都支持，能夠給台灣文學、文化付出、努力紮根的都支持，但不要假文化之名行政治之實，這個無法接受。

沈伯洋 補助 文學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／選舉若選到沒人性，政治還剩下什麼？

餐會巧遇！沈伯洋主動握手喊話兒虐好好處理 蔣萬安反應曝光

沈伯洋當面問蔣萬安兒虐嘆可惜 北市反擊：缺席兒虐報告又話聽一半

被沈伯洋「悄悄話」突襲問兒虐...蔣萬安：檢視處理過程也提精進

相關新聞

不副署法案卓榮泰自稱守門員 蔣萬安痛批：這不是守門，是拆門！

行政院長卓榮泰上任以來，已累積八個法案不副署，引發在野批評。昨天卓還自稱扮演「法案守門員」，稱如同電影「少林足球」球一直朝他打過去。對此，台北市長蔣萬安今痛批「這不是守門，這是拆門」。並且再引少林足球一句經典台詞反批「恣意妄為，人民無法接受」。

鏡文學獲公帑補助卻專訪沈伯洋引質疑 藍委批成輔選工具

媒體「鏡文學」刊出大篇幅專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，雖稱亦會邀約台北市長蔣萬安專訪，但仍引發質疑。民眾黨批評文策院補助鏡文學卻有輔選疑慮。國民黨立委今表示，文策院用公帑投資鏡文學，今年選前大篇幅專訪沈伯洋是假文化之名行輔選之實，要求文化部出面說明。

陳永德抱怨「怎敢跟市長講」？蔣萬安一稱呼曝2人交情：常晚上通電話

北市民政局長陳永德昨陪議員考察無菸城市，因議員質疑配套人力不足，局長一度稱什麼都交給民政局...，在場議員建議「跟市長反映」，陳永德一句「我怎麼敢講？」引發網路熱議，台北市長蔣萬安今被問到，怎看綠營側翼拿局長這句話攻擊施政？蔣說，「我跟德哥，其實都保持非常暢通的溝通，常常一通電話，不管是晚上或半夜時候。」

被問郭禮伯子喊話驗DNA...蔣萬安無奈：不要每次選舉都要討論DNA

年底選戰倒數81天，近日郭禮伯之子、前杜邦亞太總經理郭貽熹接受專訪時說，只要有機會，願意配合進行基因鑑定。台北市長蔣萬安今受訪也被問到，郭家喊話驗DNA？蔣萬安說，「不要每一次選舉，都要討論DNA的事情好不好。」

兒交換學生未涉利益迴避 廉政署稱須揭露身分 法務局:有符合揭露義務

台北市長蔣萬安近期因兒子錄取交換學生計畫，遭綠營攻擊未利益迴避，昨總質詢，北市法務局、政風處答詢表示未參與審核、無涉利益迴避問題。廉政署卻發新聞稿稱必須揭露公職人員與關係人姓名服務機關及職稱，不因未參與審核而豁免。北市法務局今表示，蔣市長有符合所謂的揭露義務。

民進黨：蔣萬安治理無能累慘基層 連官員都不敢講真話

民進黨發言人吳崢今天表示，台北市長蔣萬安上任以來施政屢屢出包，連台北市民政局長都忍不住大吐苦水、怨聲連連，蔣萬安只會提出看似漂亮、實則缺乏配套的政策，出事後更拿基層公務員當擋箭牌、要求血汗善後，這種「市長無能、累死基層」的戲碼不斷上演，蔣萬安還要繼續「問A答B」嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。