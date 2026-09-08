陳永德抱怨「怎敢跟市長講」？蔣萬安一稱呼曝2人交情：常晚上通電話

北市民政局長陳永德昨陪議員考察無菸城市，因議員質疑配套人力不足，局長一度稱什麼都交給民政局...，在場議員建議「跟市長反映」，陳永德一句「我怎麼敢講？」引發網路熱議，台北市長蔣萬安今被問到，怎看綠營側翼拿局長這句話攻擊施政？蔣說，「我跟德哥，其實都保持非常暢通的溝通，常常一通電話，不管是晚上或半夜時候。」

蔣萬安今天上午出席政風處舉辦的誠就永續獎頒獎典禮，對於網路熱議局處業務量大，首長稱「不敢跟市長講」。蔣萬安今天受訪說，這段期間，確實陳永德局長、還有民政局同仁非常辛苦，因為剛好推出的各項政策，都會需要民政局來協助幫忙。

蔣說，因為不管育兒友善政策，或生生喝鮮奶、無菸城市等，因為民政局的業務是第一線面對民眾，而且各區公所也是承擔市府各項業務「相當於一個小市府」。所以確實非常辛苦，當然會持續地做好跨局處橫向的聯繫，大家共同一致努力達成各項的政策目標。