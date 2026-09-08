卓揆自比挨批少林足球守門員 莊瑞雄酸：喊很大聲要倒閣卻沒行動

行政院長卓榮泰稱八案不副署都是被動而為，得罪很多人，但他會如同電影「少林足球」守門員，球一直朝他打過去。國民黨則反諷，卓榮泰根本如電影裡「強雄」，「球證、旁證都是卓榮泰，在野黨怎麼和他鬥！」民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，立院在野喊倒閣很大聲，但沒一個敢真的倒閣，台北市長蔣萬安等人更是「賺到聲量後又沒了。」

莊瑞雄表示，行政與立法之間有憲政上監督制衡機制，有一定規範，而立法院送出的法案，當法案存有憲政疑慮時，是否為違憲，其實按照我國憲政體制，其實存有好幾道關卡，可以來做最後把關。

莊瑞雄說，立院由於朝小野大，通過的法案，卓榮泰是否要副署，副署不是一個橡皮圖章；那不副署，也不是行政院長的一張空白支票，而對於不副署法案，政院其實也有把違憲理由說明清楚。

莊瑞雄表示，本來有關行政與立法間有爭執的法案，可透過憲法法庭進行最終違憲審查裁決，但憲法法庭已經被在野黨癱瘓掉，因此失去擁有司法公平的最後一道關卡。

莊瑞雄還提到，其實立法院還有一關卡，就是立法院可對行政院長提出不信任案進行倒閣，但在野黨嘴巴喊很大聲，但實際又沒行動，所以行政與立法就僵在那邊：「那你說到最後要怎麼樣來解決？行政院長他當然有他自己的感觸。」

莊瑞雄指出，就看立法院那些人是用嘴巴喊，還是實際上來做倒閣行動，總不能喊一喊就休會了，且台北市長蔣萬安等有志政治大位的人，先前倒閣喊得很大聲，後來卻又沒了聲音，賺到聲量後又沒了，「尤其政治人物若總是『說一套、做一套』，常常會形成現在這樣的政治僵局，怪不得行政院長有感而發。」