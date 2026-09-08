緬甸新法從事網路詐騙罪重判死刑 外交部：勿以身試法

國人赴緬甸等東南亞國家從事網路詐騙情況嚴重，外交部今天表示，泰國與緬甸近期強化外籍人士犯罪執法。其中，緬甸為了加強取締網路犯罪，今年7月31日頒布施行「反網路詐騙法」，針對網路詐騙及園區化酷刑及加密貨幣犯罪，最重可判處死刑，提醒國人切勿以身試法。

外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，最近接獲通報，有三名國人因為涉嫌在緬甸境內進行網路詐騙犯罪， 遭到緬甸執法機關逮捕與起訴。

蕭光偉說，緬甸為了加強取締網路犯罪，今年7月31日頒布施行「反網路詐騙法」，這是緬甸政府首度針對網路詐騙及園區化酷刑及加密貨幣犯罪所祭出的重刑，這個法律除了適用外國籍犯罪人士，另違法者最重可判處死刑。未來在緬甸從事電信詐騙犯罪將適用新法，面臨嚴厲刑責，法律公布後不會再只是以較輕的移民法起訴或驅逐出境。

蕭光偉說，泰國近期也頒布強化外籍人士入出境及移民管制措施，今年8月28日開始，泰國實行2026年總理府驅逐規定，此規定指出，外籍人士如果涉及針對非法入境、逾期居留、非法工作、非法經營事業、偽造或行使偽造政府公文等，觸犯五年以上有期徒刑的犯罪，在服刑期滿後都將驅逐出境，也可能遭到禁止再次入境。

另外，蕭光偉表示，泰國政府基於國內治安考量，已宣布自今年9月15日起，將包括我國在內的60個國家的免簽入境，由60天調整為30天。外交部再次提醒國人，前往泰國時在出發前，應掌握最新的入境規定，且勿利用免簽從事其他違法活動，以免遭到泰國執法機關的查處。

外交部強調，打擊海外電信詐騙已是區域國家的共識，特別是東南亞國家對於違法從事電信詐騙已經展現加強取締的決心，國人如果抱持僥倖心態，執意受到高額報酬、免費旅遊機票住宿等誘因，前往海外從事不法活動，恐因觸法而遭到當地執法機關審判判刑。海外絕非法外之地，國人不論前往任何國家都有義務遵守當地法令。