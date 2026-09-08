影／藍議員協尋蘇巧慧 籲她向中央討回54億捷運補助

新北捷運明年度中央補助被大減54.1億元。新北市議會國民黨團今天舉行記者會，公開協尋民進黨新北市長參選人蘇巧慧，批評她在地方建設落成時頻頻現身，面對中央大砍新北捷運補助卻選擇沉默，要求她以立法委員、市長參選人身分，向中央爭取遭刪減的54億元軌道建設經費，而不是「只會剪綵、不會發聲」。

市議員陳偉杰表示，116年度交通部地方捷運補助總額較今年大幅增加，但新北包括淡海輕軌、三鶯線及基隆捷運等重大軌道建設卻遭大幅刪減，淡海輕軌藍海線二期補助更被全數刪除；淡海輕軌二期歷經十餘次審查，鐵道局今年已完成專業審查，原預計年底核定，如今卻在關鍵時刻遭砍預算，恐拖累淡水新市鎮、聯外交通及北海岸觀光發展。

陳偉杰也說，淡北道路過去曾在行政院延宕多年才核定，也是躺在當時的行政院長蘇貞昌桌上，就為了等上一屆林佳龍參選新北。他呼籲蘇巧慧不要神隱，應替淡水居民爭取補助，把被砍掉的54億元要回來。

議員黃永昌則指出，三鶯線工程近年受到疫情、原物料上漲等因素影響，市府承受龐大財政壓力，如今中央再將新北提報的35.79億元補助刪減至30億元，勢必增加地方負擔；加上先前原住民族博物館從新北改設高雄一事，批評民進黨政府犧牲新北權益，身為鶯歌在地立委的蘇巧慧卻未替地方發聲。

議員白珮茹則說，基隆捷運新北轄段提報93.8億元，中央僅核定約47億元，被對半砍，衝擊汐止、南港及基隆通勤動脈，汐止民眾等待捷運近20年，軌道建設延宕影響的是每天塞在車陣中的通勤族，質疑蘇巧慧是否認同中央如此對待新北市民。

白珮茹也說，2022年侯友宜爭取汐東線補助時，時任行政院長蘇貞昌曾以「在這裡算帳不好看」回應，認為如今基隆捷運補助再遭腰斬，是歷史重演，呼籲蘇巧慧別只在造勢、跑宮廟時出現，更應站出來為汐止人向中央討公道。

蘇巧慧競選總部發言人吳思萱表示，中央對地方的捷運建設都是一視同仁，進度到那裡就會補助到哪裡，而且交通部116年編列補助地方捷運建設經費達499億元，不但是歷年最高，還是115年編列90億元的5.5倍。

吳思萱說，這個議題國民黨已經扭曲過多次，但中央向來是依照各地方捷運的工程進度、招標狀況給予補助，中央已核定的預算總額一毛都不會少。我們支持對任何公共政策的討論，但不需要扭曲和口水。