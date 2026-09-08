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李柏毅遭爆急診耍特權還喊告 莊瑞雄：天下父母心 但不是好示範

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今上午受訪回應輿情。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今上午受訪回應輿情。記者張曼蘋／攝影

國民黨台北市議員李柏毅遭爆料，帶女兒掛急診，疑似不滿藥物使用規定與流程，斥責急診醫護人員還揚言提告。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，天下父母心難免，但提告是不好的示範，民代也不要把身分帶去醫療院區，應該要尊重醫院的專業。

莊瑞雄今上午受訪回應輿情，被問及李柏毅一事，他說當身為一個爸爸，對自己的小朋友生病或需要醫療照顧時，會特別緊張，是天下父母心，可是民代的一言一行就會被放大去做檢視，到了急診室，常常都是按照病情的嚴重性，由醫生會去做專業判斷。

莊瑞雄指出，發生這樣的事情，當然社會上會對民代會更多的討論，跟他認識的國會議員人設也不太一樣，李柏毅有兩個，南部的李柏毅，是立法院的同事；北部這個是台北市議員，過去是他好同事啊，也是台北市議會前副議長李新的公子，其實也是一個很優秀的民代。

莊瑞雄說，碰到自己的小朋友生病，天下父母心，心急難免，但一言一行其實都還是要特別謹慎，尤其用提告的方式，其實是不好的，這個是比較不好的一個示範，不要用提告的方式，去講清楚。那相信李柏毅應該是比較心急，社會上有責難也難免。

莊瑞雄認為，也代表到了醫院，就不能讓外界有特權的想像空間，到了急診室，其實這些醫生或者醫務人員，也不會去特別說這個送進來的病患身分到底是什麼，應該尊重醫院的專業，民代也不要把身分帶到醫療院區，可能社會上會少一點的責難。

李柏毅 急診 莊瑞雄 議員

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