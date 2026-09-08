德極右邦議會勝選 翁履中：歐國家人民愈重己生活 還願替友邦擔多少？

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）在德東的薩克森─安哈特邦議會選舉，拿下近44%的選票，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。旅美學者翁履中分析，包括台灣都值得注意，當部分選民對傳統政黨失去耐心，人民愈來愈重視自己的經濟與生活時，這些國家還願意為國際安全與盟友承擔多少成本。

翁履中認為，這場選舉真正值得注意的不是「極右翼又變強了」，而是愈來愈多德國選民正在表達一種很直接的不滿：自己的生活沒有明顯改善，政府卻持續要求社會承擔更多國際責任。當房租、能源、物價、工作與公共服務都讓人感到壓力時，選民自然會開始追問，政府是不是應該先把國內問題處理好。

翁履中說，這也是AfD能夠成長的重要原因。並不是所有支持AfD的人都認同它的全部立場，更不代表德國整體突然轉向極端政治。比較合理的理解是，部分選民對傳統政黨失去耐心，希望透過選票要求政府更重視本國利益、移民管理、經濟安全與生活成本。這種政治心情，其實不只出現在德國，在歐洲其他國家也愈來愈明顯。

翁履中說，更值得注意的是，世界政治正在變得更重視「先照顧自己」。當經濟成長放慢、資源變得更緊張，各國政府都會面臨類似壓力：為什麼要花錢支援國外？為什麼要為國際合作承擔更多成本？為什麼不能先保護自己的產業、工作與社會福利？一旦這些問題成為選舉主軸，保守派、民族主義與「本國優先」的聲音自然就會更有市場。

翁履中說，這對歐洲尤其重要。歐盟長期依靠成員國願意彼此合作、共同承擔成本，但如果德國、法國、義大利、西班牙等主要國家的選民，都愈來愈要求政府先處理國內問題，那麼未來在烏克蘭、俄羅斯、移民、國防、氣候政策，甚至對中國的立場上，都可能出現更多分歧。國際合作不會因此消失，但合作會變得更現實，也會更常被問一句：「這對自己有什麼好處？」

翁履中說，所以，這場德國地方選舉真正值得記住的，不只是AfD拿了多少票，而是它反映了一種正在擴大的政治心情：當人民覺得自己的生活已經很辛苦時，他們會更希望政府先顧國內，再談國際責任。

翁履中說，對世界其他國家而言，這個趨勢很值得注意。包括台灣在內，以後要跟歐洲國家接觸時都必須先想清楚，當各國人民愈來愈重視自己的經濟與生活時，他們還願意為國際安全與盟友承擔多少成本。世界不會停止合作，只是合作會變得更有條件，也會更講求實際利益。