酸卓榮泰如少林足球中「強雄」 國民黨：球證旁證都是他 在野跟他鬥？

行政院長卓榮泰以「少林足球」守門員自比，稱八度不副署都是「被動」。國民黨文傳會主委陳以信今反諷，卓榮泰根本就是「強雄」！電影裡強雄囂張地說：「球證、旁證都是我的人，你怎麼和我鬥？」台灣的憲政實況卻是「球證、旁證都是卓榮泰，在野黨怎麼和他鬥！」卓榮泰創出連國際憲法學界都驚訝的「超級行政否決權」，已讓台灣把臉丟到國外去了。

陳以信表示，憲法給行政院的救濟手段叫「覆議」，覆議失敗就必須「應即接受」。卓榮泰卻自己指控違憲、自己判定違憲，再自己拒絕副署，「等於自己當大法官、自己當總統、自己當立法院！」三權都想一手包辦，這哪是守門員？根本是球證、旁證、比賽規則全都自己說了算。

陳以信指出，更荒謬的是，這套憲法找不到的權力，如今已成為國際憲法學界的笑話。國際公法平台已有重要學者直指，卓榮泰把原本制衡總統的副署制度，扭曲成對抗國會的「超級行政否決權」，威力大到「連川普都會羨慕」。卓榮泰不只破壞台灣憲政，更把台灣民主的臉丟到國外。

陳以信批評，「少林足球」只是電影，卓榮泰破壞的卻是真實的中華民國憲法。「自己定規則、自己當裁判、自己判輸贏」，卓榮泰讓台灣首創國際憲政史上前所未見的「超級行政否決權」。未來歷史記住卓榮泰的，將是他在中華民國憲政史上留下的最大汙點。