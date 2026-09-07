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向趙建銘討兒2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤：從此不管也不再發表意見

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向趙建銘討2300萬教育基金陷僵局…陳幸妤再回應：從此不管也不再發表意見

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤現身時對記者說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。記者袁志豪／攝影
趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤現身時對記者說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金陷入僵局，陳5日指出趙要求小孩同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」；今天陳幸妤現身時說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。

陳幸妤在月17日受訪時指出，她從3個兒子很小的時候就幫小孩開戶，一點一點贈與給小孩在戶頭裡存教育基金，本來一直由她保管，後來因為放在銀行定存很久，趙建銘就說要幫小孩投資理財；當時約有2300萬元轉去趙那邊，帳戶、密碼、網銀都在趙手裡，但她跟兒子都不知道帳戶餘額與交易紀錄。

陳幸妤上月25日表示，「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還」，原以為事情將告一段落，但她本月5日再指出，趙建銘從4日起無視小孩在寫功課、上班，甚至還有發燒，連續致電要求小孩同意把它們帳戶內股票變現，並將錢轉入長期來由趙掌控帳號、密碼、說要幫兒子投資理財的帳戶。

陳幸妤感嘆，屬於孩子的應該還給孩子，還個錢有那麼困難？為什麼不能把錢轉去兒子自己持有帳號、密碼的帳戶，要轉去趙控制的帳戶？「包公顯靈能有解嗎？」還是鬼月還沒過？她真是被搞到快發瘋，更表示趙還跟兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢！」今天她還要跟證券公司、銀行查證趙的說詞。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，面對記者詢問「是否要說一下」，不發一語，快步走入診所，未接受訪問；下午1時許，診所休息時間她準備返家，面對守候的記者則說「他現在也不接我兒子電話，所以沒有人知道他現在到底想要怎麼樣」。

陳幸妤表示，「我沒有希望他怎麼樣，你們應該去問他想要怎麼樣，就看他想要還多少就還多少，他自己給個數字，但他現在就也不接我兒子電話，所以我不知道他到底怎樣」；記者詢問「是不是有受到一些壓力」，陳幸妤說 「反正我就閉嘴啊！我就閉嘴啊！你不要再問我了！」

今天下午4時許，陳幸妤再度發聲，「3個小孩跟他爸的教育基金，我從此不管了，總之我有告知小孩我曾存過這筆錢給他們；他想要怎麼還，還是都不想跟爸爸要，還是要少要，都隨便他們。還是要照爸爸想要的贖回股票，到爸爸控制的帳號我都不想管，以後不要再來堵我上班，我對此事不再發表任何意見」。

陳幸妤上月26日受訪時提到兒子們的立場曾說「兒子覺得他們現在不想要站隊，不希望我講一些，好像感覺兒子是挺我的；怕這樣趙建銘誤解說，兒子對爸爸有什麼意見，老大跟爸爸講電話也有說『那有沒有什麼事情需要我跟媽媽轉達？還是我幫你公開出來澄清的？』趙建銘沒有特別講他要怎樣。」今天在趙建銘與孩子之間的影響下，陳指出，從此不管了。

趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤現身時對記者說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。記者袁志豪／攝影
趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤現身時對記者說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。記者袁志豪／攝影

趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤現身時對記者說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。記者袁志豪／攝影
趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤現身時對記者說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。記者袁志豪／攝影

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