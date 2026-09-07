影／國家檔案的重要性 卓榮泰：可看出政治決定歷程

行政院長卓榮泰下午出席由國家發展委員會檔案管理局舉辦的「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，並親自頒獎表揚在「檔案管理」工作上表現特別卓越的13個政府機關與11位檔案管理人員，分別頒贈「金檔獎」及「金質獎」。

對於國家檔案的重要性，卓榮泰在致詞時表示，從戒嚴時期的報禁，民主時期的媒體，到近日不副署立法院所通過的衛星廣播電視法、有線廣播電視法以及廣播電視法三法案的過程。

卓榮泰表示，台灣是歷經了38年又56天的戒嚴，這當中突破了黨禁，突破了報禁，今天才有這麼多的民主的運動可以在台灣蓬勃的發展。卓榮泰表示，民主政治的建立非常不容易，尤其是報禁的突破，讓我們可以看到社會上真真實實的一面。

卓榮泰也強調，突破報禁，是讓媒體能夠自由，但媒體自由之後，更期待的是讓媒體能夠自主，不受外力的干涉。在黨國時代，黨政軍的介入是非常明顯的。在經過民主的程序，讓黨政軍退出媒體，是一個重大的指標。

卓榮泰表示，今年的3月10號、8月17號、8月24號有三個法案，就是衛星廣播電視法、有線廣播電視法以及廣播電視法，三個法案，立法院把它修正，讓「黨政軍」的力量可以再介入媒體，就是可以取得媒體的股份，它經營的開始，這就是「黨政軍」要再回來干涉媒體。因此這三個法案，很抱歉沒有副署，就是不讓它成為干涉媒體自主的重要的一個修法。卓榮泰指，這就是行政、立法兩院重要的癥結所在。要確保媒體的自主，自己就是應該扮演這守門員的角色。

卓榮泰又提到立法院通過的立法院職權行使法；卓榮泰表示，如果副署了，助理費挪為私用就除罪化。這除罪化只有立法委員，並不擴及其他的地方議會，當然也不能副署。卓榮泰進一步指出，共有8個不副署的法案都是如此。

卓榮泰以電影少林足球比喻，一旦成了守門員，就會變成像少林足球中球門，會有一排一排的球，往自己打。但就是必須扮演好這樣的角色。 就此，卓榮泰強調國家檔案此時的重要性表示，讓未來在所有國家的檔案當中，會呈現出整個過程；在追求黨政軍不介入媒體的過程中，不允許一個單一的修法，造成黨政軍力量可以復辟，介入到媒體的生態圈裡面來。這個是行政院對歷史的責任，也是自己對行政院的職責。

卓榮泰對未來的期待表示，日後在看各種檔案時，就可看到它整個的過程歷程與來龍去脈，了解那一個法律行為、那一個政治決定對國家的未來產生是正面或者是負面的影響。