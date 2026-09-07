快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

向趙建銘討兒2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤：從此不管也不再發表意見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國家檔案的重要性 卓榮泰：可看出政治決定歷程

攝影中心／ 記者黃義書／桃園即時報導
行政院長卓榮泰下午出席由國家發展委員會檔案管理局舉辦的「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，卓榮泰致詞時對於國家檔案的重要性表示，日後在看種國家檔案時，可以看到整個過程歷程與來龍去脈，了解那一個法律行為、那一個政治決定對國家的未來產生是正面或者是負面的影響。 記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰下午出席由國家發展委員會檔案管理局舉辦的「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，卓榮泰致詞時對於國家檔案的重要性表示，日後在看種國家檔案時，可以看到整個過程歷程與來龍去脈，了解那一個法律行為、那一個政治決定對國家的未來產生是正面或者是負面的影響。 記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰下午出席由國家發展委員會檔案管理局舉辦的「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，並親自頒獎表揚在「檔案管理」工作上表現特別卓越的13個政府機關與11位檔案管理人員，分別頒贈「金檔獎」及「金質獎」。

對於國家檔案的重要性，卓榮泰在致詞時表示，從戒嚴時期的報禁，民主時期的媒體，到近日不副署立法院所通過的衛星廣播電視法、有線廣播電視法以及廣播電視法三法案的過程。

卓榮泰表示，台灣是歷經了38年又56天的戒嚴，這當中突破了黨禁，突破了報禁，今天才有這麼多的民主的運動可以在台灣蓬勃的發展。卓榮泰表示，民主政治的建立非常不容易，尤其是報禁的突破，讓我們可以看到社會上真真實實的一面。

卓榮泰也強調，突破報禁，是讓媒體能夠自由，但媒體自由之後，更期待的是讓媒體能夠自主，不受外力的干涉。在黨國時代，黨政軍的介入是非常明顯的。在經過民主的程序，讓黨政軍退出媒體，是一個重大的指標。

卓榮泰表示，今年的3月10號、8月17號、8月24號有三個法案，就是衛星廣播電視法、有線廣播電視法以及廣播電視法，三個法案，立法院把它修正，讓「黨政軍」的力量可以再介入媒體，就是可以取得媒體的股份，它經營的開始，這就是「黨政軍」要再回來干涉媒體。因此這三個法案，很抱歉沒有副署，就是不讓它成為干涉媒體自主的重要的一個修法。卓榮泰指，這就是行政、立法兩院重要的癥結所在。要確保媒體的自主，自己就是應該扮演這守門員的角色。

卓榮泰又提到立法院通過的立法院職權行使法；卓榮泰表示，如果副署了，助理費挪為私用就除罪化。這除罪化只有立法委員，並不擴及其他的地方議會，當然也不能副署。卓榮泰進一步指出，共有8個不副署的法案都是如此。

卓榮泰以電影少林足球比喻，一旦成了守門員，就會變成像少林足球中球門，會有一排一排的球，往自己打。但就是必須扮演好這樣的角色。 就此，卓榮泰強調國家檔案此時的重要性表示，讓未來在所有國家的檔案當中，會呈現出整個過程；在追求黨政軍不介入媒體的過程中，不允許一個單一的修法，造成黨政軍力量可以復辟，介入到媒體的生態圈裡面來。這個是行政院對歷史的責任，也是自己對行政院的職責。

卓榮泰對未來的期待表示，日後在看各種檔案時，就可看到它整個的過程歷程與來龍去脈，了解那一個法律行為、那一個政治決定對國家的未來產生是正面或者是負面的影響。

行政院長卓榮泰（前左三）下午出席由國家發展委員會檔案管理局舉辦的「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，並親自頒獎表揚在「檔案管理」工作上表現特別卓越的11位檔案管理人員，頒贈「金質獎」。 記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（前左三）下午出席由國家發展委員會檔案管理局舉辦的「第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，並親自頒獎表揚在「檔案管理」工作上表現特別卓越的11位檔案管理人員，頒贈「金質獎」。 記者黃義書／攝影

卓榮泰 政治 金質獎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰談不副署廣播電視法 扮演守門員防黨政軍干涉媒體自主

卓榮泰8度拒副署法案 國民黨團：學界示警恐成「超級否決權」

批卓揆違憲惡名丟臉國際 國民黨：「超級行政否決權」必須停止

卓揆：備好「東風」 迎向世界

相關新聞

向趙建銘討2300萬教育基金陷僵局…陳幸妤再回應：從此不管也不再發表意見

前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金陷入僵局，陳5日指出趙要求小孩同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」；今天陳幸妤現身時說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。

影／曝趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來向前夫趙建銘要回2300萬元教育基金陷入僵局，陳幸妤5日指出趙建銘奪命連環扣騷擾3個小孩要求同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤面對記者指出「他現在也不接兒子電話，反正我就閉嘴啊」。

卓榮泰談不副署廣播電視法 扮演守門員防黨政軍干涉媒體自主

行政院長卓榮泰今天出席金檔獎暨金質獎頒獎典禮，卓榮泰致詞時表示，自己要擔任守門員，立院通過的衛星廣播電視法、有線廣播電視法及廣播電視法，可能讓黨政軍力量重新介入媒體經營，為了確保媒體的自主不被干涉，因此不副署法案。

張景森批「捷運蓋過頭」 李鴻源：自駕車發展迅速…捷運可能養蚊子

行政院前政務委員張景森指出，台灣的捷運建設「蓋過頭」，應重新檢視，將資源留給人口稠密、強勁運輸需求的區域。內政部前部長李鴻源今表示，以現今捷運動工速度動輒10年起跳、斥資2、3千億元，恐怕完工時，所有車子都能自駕，捷運系統用來養蚊子。

受鐵粉委託「扮史努比」突襲診所 陳幸妤收花禮笑成少女

前第一家庭千金、牙醫師陳幸妤近期因離婚風波成為焦點，日前受訪時曾透露自己相當喜愛卡通角色「史努比」，引來不少民眾自發性送花與玩偶到診所為她加油打氣。台南知名花藝業者「Wanyi 玩藝花坊」日前分享一則暖心委託，一名台北顧客為了逗陳幸妤開心，特地寄送整套史努比布偶裝到台南，委託花坊人員「變身」親送祝福花禮。現場畫面曝光後，陳幸妤驚喜綻放笑容的模樣，引來大批網友留言朝聖，直呼「被滿滿的善意暖哭了」。

新北捷運建設被減列54.1億 侯友宜：已去函爭取優先追加

中央大幅明年減列新北捷運建設補助54億餘元，新北市長侯友宜今天表示，今年中央在捷運部分刪減新北市90億元，明年再減少54.1億元，對正處於交通建設高峰期的新北市影響重大，新北已去函交通部，爭取明年三條捷運所需的54.1億元能優先追加，並強調新北市會扛起責任，捷運建設仍將如期如實往前推動。他更呼籲民意代表要跟地方並肩作戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。