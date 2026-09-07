兒少安全網遭質疑 高雄市府：勿以孩子傷痛轉移焦點

國民黨文傳會主委陳以信今天提到高雄兒少安全網破洞百出，對此，高雄市社會局表示，政府最重要的責任是面對問題、檢討並補強，而非以另一個城市、另一個孩子的傷痛轉移焦點。

國民黨今天發布新聞稿，陳以信表示，高雄近年接連發生2歲男童遭保母虐待死亡等重大案件。高雄兒少安全亮紅燈，高雄市府難辭其咎。高雄市長陳其邁想當行政院長以前，先為高雄兒虐問題向孩子與家長道歉。

針對國民黨援引過往兒虐案件，指稱高雄兒少安全網存在問題，高雄市政府社會局透過新聞稿強調，重大兒虐案件發生後，政府最重要的責任就是面對問題、檢討制度、立即補強，而不是用另一個城市、另一個孩子的傷痛轉移焦點。

社會局表示，兒少保護攸關生命，每一起案件的家庭樣態、風險因素及處遇脈絡均不同，若僅擷取個別數字或案件相互比附，無助釐清制度問題，也容易忽略案件背後需要檢討及改善之處，並可能對受害兒少、家屬及社工造成二度傷害。

高雄市社會局指出，高雄市政府在兒虐案件發生後，即進行全面檢討，並針對制度缺漏持續強化兒少安全防線，包括「強化醫療專業即時介入」、「建立更明確的幼兒安全評估機制」、「強化拒訪、失聯家庭介入機制」、「強化安置資源與照顧支持」等。

高雄市社會局補充，當社工發現幼兒有可疑傷勢時，可即時線上諮詢醫療團隊判讀，並推動6歲以下兒童身心及安全評估檢核表，透過督導複核、跨單位風險討論與專業共同研判風險，同時強化拒訪、失聯家庭訪視及警政協力機制，另高雄目前有196戶寄養家庭，將持續擴充安置量能，並提升照顧量能與品質。

社會局表示，每一起案件都是遺憾，也提醒相關單位必須持續檢視制度是否仍有破口，唯有正視問題、即時補強，才能讓安全網更完整、更有韌性，降低憾事再次發生的風險。