快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

向趙建銘討兒2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤：從此不管也不再發表意見

聽新聞
0:00 / 0:00

總統接見神奈川日華協會 盼打造安全韌性非紅供應鏈

中央社／ 台北7日電
總統賴清德（中）7日在總統府接見日本神奈川縣日華親善協會訪問團，賴總統致詞表示，台灣與神奈川縣在半導體、AI、研發及精密製造等領域各具優勢，期盼雙方持續擴大產業合作，共同打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。中央社
總統賴清德（中）7日在總統府接見日本神奈川縣日華親善協會訪問團，賴總統致詞表示，台灣與神奈川縣在半導體、AI、研發及精密製造等領域各具優勢，期盼雙方持續擴大產業合作，共同打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。中央社

總統賴清德今天接見日本神奈川縣日華親善協會訪問團時表示，台日有患難見真情的深厚友誼，也是重要經貿夥伴，而台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣有研發與精密製造能力，相信雙方擴大合作，一定能打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。

總統今天在總統府接見日本神奈川縣日華親善協會訪問團。他說，今年11月，神奈川縣日華親善協會將迎接60週年紀念，很高興與親善協會會長中西健治率領的訪團見面交流。

他表示，台日間有著患難見真情的深厚友誼，彼此的感情就像家人一般，也是重要經貿夥伴，去年台日貿易總額達到848.51億美元、上升17.36%，雙方在電子資通訊、機械零組件等產業交流也越來越密切。

他指出，神奈川縣是日本高科技與領先製造業的重鎮，目前台積電已在神奈川縣設立設計中心，日月光等13家台灣企業也進駐神奈川縣，同時有日產汽車等78家神奈川縣的企業來到台灣投資。

總統表示，台積電是全世界半導體先進製程最重要的公司，日月光是半導體封裝測試全世界最重要的公司，這2家重要公司都到神奈川縣投資，代表台灣跟神奈川縣的關係是非常密切的。

總統說，台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣也有研發與精密製造的實力，相信雙方透過擴大合作，將來一定能夠共同打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。

另外，總統表示，橫濱明年將舉辦國際園藝博覽會，由衷希望藉由這項盛會，讓台日之間在綠能永續以及都市觀光上，有更多的交流，也希望未來台灣跟神奈川縣能夠延續深厚的情誼，透過大家共同的努力，讓台日關係更上一層樓。

中西健治透過翻譯致詞提及，過去每年都有率團訪問台灣，今年率領60位成員來訪，而在拜訪總統府前，上週前往北投溫泉，與北投溫泉的觀光協會及台北市政府人士進行一些會議。

中西健治說明，神奈川縣有知名的箱根溫泉，因此希望能把箱根溫泉與北投溫泉做一個姊妹溫泉的聯合，也希望簽署姊妹溫泉的合作備忘錄（MOU）；如同賴總統所言，明年3月橫濱將舉行國際園藝博覽會，也非常期待台灣的參與，並透過這場博覽會加深台日之間人與人的交流。

他指出，日本是個災害非常多的地方，例如熊本強震，日本受到台灣非常鉅額且溫暖的各式支援，就連日本首相高市早苗也有發表感謝台灣的聲明；在經濟上，台日之間也有非常緊密的合作關係，也多虧台積電的進駐，九州的經濟及日本全體的經濟，現在都在往上成長。

中西健治說，訪團今天上午也拜訪台灣日本關係協會會長謝長廷，當時謝長廷說台日之間宛如命運共同體一般。他聽到這個詞時，真的非常認同，也希望除了AI及半導體領域外，未來在宇宙或量子技術等領域，台日之間的關係能夠深化，他也會努力讓現在非常強韌的台日關係，繼續強化、堅強彼此的關係。

韌性 半導體 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本維新會議員訪台 林佳龍盼深化合作守護和平

總統：盼工研院院士建言 助政府產業掌握趨勢先機

東海大學校長張國恩拜會青森縣知事 提引進青森蘋果樹入校園

日本推中等強國防衛網 陳冠廷籲台灣主動參與區域合作

相關新聞

向趙建銘討2300萬教育基金陷僵局…陳幸妤再回應：從此不管也不再發表意見

前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金陷入僵局，陳5日指出趙要求小孩同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」；今天陳幸妤現身時說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。

影／曝趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來向前夫趙建銘要回2300萬元教育基金陷入僵局，陳幸妤5日指出趙建銘奪命連環扣騷擾3個小孩要求同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤面對記者指出「他現在也不接兒子電話，反正我就閉嘴啊」。

卓榮泰談不副署廣播電視法 扮演守門員防黨政軍干涉媒體自主

行政院長卓榮泰今天出席金檔獎暨金質獎頒獎典禮，卓榮泰致詞時表示，自己要擔任守門員，立院通過的衛星廣播電視法、有線廣播電視法及廣播電視法，可能讓黨政軍力量重新介入媒體經營，為了確保媒體的自主不被干涉，因此不副署法案。

張景森批「捷運蓋過頭」 李鴻源：自駕車發展迅速…捷運可能養蚊子

行政院前政務委員張景森指出，台灣的捷運建設「蓋過頭」，應重新檢視，將資源留給人口稠密、強勁運輸需求的區域。內政部前部長李鴻源今表示，以現今捷運動工速度動輒10年起跳、斥資2、3千億元，恐怕完工時，所有車子都能自駕，捷運系統用來養蚊子。

受鐵粉委託「扮史努比」突襲診所 陳幸妤收花禮笑成少女

前第一家庭千金、牙醫師陳幸妤近期因離婚風波成為焦點，日前受訪時曾透露自己相當喜愛卡通角色「史努比」，引來不少民眾自發性送花與玩偶到診所為她加油打氣。台南知名花藝業者「Wanyi 玩藝花坊」日前分享一則暖心委託，一名台北顧客為了逗陳幸妤開心，特地寄送整套史努比布偶裝到台南，委託花坊人員「變身」親送祝福花禮。現場畫面曝光後，陳幸妤驚喜綻放笑容的模樣，引來大批網友留言朝聖，直呼「被滿滿的善意暖哭了」。

新北捷運建設被減列54.1億 侯友宜：已去函爭取優先追加

中央大幅明年減列新北捷運建設補助54億餘元，新北市長侯友宜今天表示，今年中央在捷運部分刪減新北市90億元，明年再減少54.1億元，對正處於交通建設高峰期的新北市影響重大，新北已去函交通部，爭取明年三條捷運所需的54.1億元能優先追加，並強調新北市會扛起責任，捷運建設仍將如期如實往前推動。他更呼籲民意代表要跟地方並肩作戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。