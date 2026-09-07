總統接見神奈川日華協會 盼打造安全韌性非紅供應鏈

總統賴清德今天接見日本神奈川縣日華親善協會訪問團時表示，台日有患難見真情的深厚友誼，也是重要經貿夥伴，而台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣有研發與精密製造能力，相信雙方擴大合作，一定能打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。

總統今天在總統府接見日本神奈川縣日華親善協會訪問團。他說，今年11月，神奈川縣日華親善協會將迎接60週年紀念，很高興與親善協會會長中西健治率領的訪團見面交流。

他表示，台日間有著患難見真情的深厚友誼，彼此的感情就像家人一般，也是重要經貿夥伴，去年台日貿易總額達到848.51億美元、上升17.36%，雙方在電子資通訊、機械零組件等產業交流也越來越密切。

他指出，神奈川縣是日本高科技與領先製造業的重鎮，目前台積電已在神奈川縣設立設計中心，日月光等13家台灣企業也進駐神奈川縣，同時有日產汽車等78家神奈川縣的企業來到台灣投資。

總統表示，台積電是全世界半導體先進製程最重要的公司，日月光是半導體封裝測試全世界最重要的公司，這2家重要公司都到神奈川縣投資，代表台灣跟神奈川縣的關係是非常密切的。

總統說，台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣也有研發與精密製造的實力，相信雙方透過擴大合作，將來一定能夠共同打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。

另外，總統表示，橫濱明年將舉辦國際園藝博覽會，由衷希望藉由這項盛會，讓台日之間在綠能永續以及都市觀光上，有更多的交流，也希望未來台灣跟神奈川縣能夠延續深厚的情誼，透過大家共同的努力，讓台日關係更上一層樓。

中西健治透過翻譯致詞提及，過去每年都有率團訪問台灣，今年率領60位成員來訪，而在拜訪總統府前，上週前往北投溫泉，與北投溫泉的觀光協會及台北市政府人士進行一些會議。

中西健治說明，神奈川縣有知名的箱根溫泉，因此希望能把箱根溫泉與北投溫泉做一個姊妹溫泉的聯合，也希望簽署姊妹溫泉的合作備忘錄（MOU）；如同賴總統所言，明年3月橫濱將舉行國際園藝博覽會，也非常期待台灣的參與，並透過這場博覽會加深台日之間人與人的交流。

他指出，日本是個災害非常多的地方，例如熊本強震，日本受到台灣非常鉅額且溫暖的各式支援，就連日本首相高市早苗也有發表感謝台灣的聲明；在經濟上，台日之間也有非常緊密的合作關係，也多虧台積電的進駐，九州的經濟及日本全體的經濟，現在都在往上成長。

中西健治說，訪團今天上午也拜訪台灣日本關係協會會長謝長廷，當時謝長廷說台日之間宛如命運共同體一般。他聽到這個詞時，真的非常認同，也希望除了AI及半導體領域外，未來在宇宙或量子技術等領域，台日之間的關係能夠深化，他也會努力讓現在非常強韌的台日關係，繼續強化、堅強彼此的關係。