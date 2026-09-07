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卓榮泰談不副署廣播電視法 扮演守門員防黨政軍干涉媒體自主

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
卓榮泰頒獎給11名獲獎的績優檔案人員。記者黃子騰／攝影
卓榮泰頒獎給11名獲獎的績優檔案人員。記者黃子騰／攝影

行政院卓榮泰今天出席金檔獎暨金質獎頒獎典禮，卓榮泰致詞時表示，自己要擔任守門員，立院通過的衛星廣播電視法、有線廣播電視法及廣播電視法，可能讓黨政軍力量重新介入媒體經營，為了確保媒體的自主不被干涉，因此不副署法案。

國家發展委員會今天下午在林口國家檔案館，舉辦第23屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰親自出席頒獎給13個獲獎機關及11名績優檔案管理人員。

卓榮泰致詞時表示，檔案工作是一項「寂寞的工作」，但檔案人員透過整理、保存，讓後人可以知道歷史發生過什麼事情。卓榮泰說，台灣從1945年以後，歷經戰爭、經濟發展以及能源等各種衝擊，這些過程都應該被完整保存。台灣曾經歷38年56天的戒嚴，後來走向總統直選，並逐步走過民主化的過程，這些歷史都應該被保存下來，包括過去黨國時代的檔案，也都具有保存的價值，讓後人能夠了解台灣一路走來的歷史。

卓榮泰接著提到，台灣在民主化過程中突破報禁，讓媒體獲得自由，但在黨國時代黨政軍的介入媒體是非常明顯而且是毫無客氣。所以後來經過民主程序，我們推動了黨政軍退出媒體，終於建立的一個這樣的一個環境，黨政軍沒有辦法把手伸進媒體，就是讓媒體能夠走向自主。

卓榮泰說，立法院在今年3月4日、8月17日及8月24日，通過衛星廣播電視法、有線廣播電視法及廣播電視法等修法。讓黨政軍的力量可以介入到整個媒體當中，這就是黨政軍要回來干涉到媒體，因此這三個法案我沒有副署，就是讓它不能夠成為干涉媒體自主的修法。

另外立法院的職權行使法，若副署就讓立法委員助理費除罪化，很多的民意代表助理費就除罪，而且這個修法只有立法委員，並不擴及其他的地方議會，卓榮泰說：「我當然也不能副署」，我們所有的不副署都是被動，8個不副署的法案都是如此，一旦成為守門員，就會變成像少年足球，一直往我打那個角色，我必須扮演這樣的角色。

卓榮泰表示不副署廣播電視法是要防黨政軍干涉媒體自主。記者黃子騰／攝影
卓榮泰表示不副署廣播電視法是要防黨政軍干涉媒體自主。記者黃子騰／攝影

行政院長卓榮泰今天下午出席金檔獎暨金質獎頒獎典禮。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰今天下午出席金檔獎暨金質獎頒獎典禮。記者黃子騰／攝影

卓榮泰 副署 行政院

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