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日本推中等強國防衛網 陳冠廷籲台灣主動參與區域合作

中央社／ 台北7日電

媒體報導，日本近期推動與澳洲、印度等國合作，「中等強國防衛網」逐漸成形。民進黨立委陳冠廷今天說，台灣應從自身利益出發，主動參與區域合作、提出具體方案，讓台灣成為不可或缺的安全夥伴。

媒體報導，日本防衛大臣小泉進次郎正把日本安全戰略，從傳統的「美日同盟中心」向外擴張成一張更密集的區域防衛網，讓印度、澳洲、印尼、韓國等中等強國，產生更直接的軍事合作，避免所有安全機制必須等待華府出手。

陳冠廷透過媒體群組表示，中等強國間應深化安全與科技合作，共同提升區域嚇阻力。近期包括日本在內的區域國家加速合作，印證這個方向正在成形。台灣在持續深化台美關係的同時，應主動與日本、菲律賓、澳洲等理念相近國家，建立更直接、更穩定的合作管道。

陳冠廷指出，日本近期推動的合作已有具體進展，顯示各國正依據共同需求，逐步建立能夠直接協調、相互支援的合作關係。美國長期扮演連結盟友與協調安全合作的主要角色，但區域安全不能只等待單一國家整合，每個參與者都應主動分擔協調工作。

陳冠廷強調，美國仍是台灣最重要的安全合作夥伴，各國在既有合作基礎上，依照自身能力承擔更多責任，有助於提升整個區域面對危機的應變能力。台灣也應主動提出自己能提供什麼、可負責哪些工作，與夥伴共同促成合作。

陳冠廷指出，台海安全牽動國際航運及全球供應鏈，台灣在半導體、資通訊與精密製造等領域的能力，也能成為區域合作的重要貢獻。政府應整合外交、國防及產業資源，盤點夥伴的實際需求，提出具體合作項目，讓台灣的重要性落實在各國共同需要的工作上。

陳冠廷表示，建議先建立固定聯繫窗口，並與有意願的夥伴選定1至2項可推進的合作。台灣是整個太平洋沿岸重要的安全堡壘，必須與菲律賓、澳洲、日本、印度進行全方位合作。過去是由美方主導，但隨美方資源被稀釋，台灣更應主動協調、參與。

陳冠廷 日本 國防 立委

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