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昔讚蔣萬安帥氣...師大附中校長也遭炎上 蔣呼籲：回歸理性討論溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席議會總質詢。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安下午出席議會總質詢。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安大兒子因錄取交換學生計畫，遭質疑特權，現連兒子就讀的師大附中國中部校長，也因過去曾發文讚蔣萬安帥氣，被網友截圖轉傳，大批網友湧入留言，導致校長緊急關臉書。蔣今被問到校長「被炎上」，蔣說，還是必須就事論事，回歸理性討論跟溝通。

蔣萬安今天赴議會總質詢，對於師大附中校長先前在市長獎頒獎時，因主動與蔣萬安大兒子蔣得立拍手，被質疑有「差別待遇」；更有人翻出，過去校長曾發文大讚蔣萬安帥氣，相關貼文遭截圖轉傳，引發網友湧入留言，目前廖純英已經緊急關閉臉書。

蔣萬安今天說，「我想還是必須就事論事，回歸理性的討論跟溝通。」

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