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影／曝趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊
前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來向前夫趙建銘要回2300萬元教育基金陷入僵局，陳幸妤5日指出趙建銘奪命連環扣騷擾3個小孩要求同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，今天陳幸妤面對記者指出「他現在也不接兒子電話，反正我就閉嘴啊」。
陳幸妤本月5日指出，趙建銘從4日起無視小孩在寫功課、上班，甚至還有發燒，連續致電要求小孩同意把自己帳戶內股票變現，並將錢轉入長期來由他掌控帳號、密碼，說是要幫兒子投資理財的帳戶，但目前沒有人知道帳戶餘額與所有交易紀錄；質疑為什麼還錢要把原本買的基金股票解約？
陳幸妤感嘆，還個錢有那麼困難？為什麼不能把錢轉去兒子自己有帳號、密碼的帳戶，要轉去趙控制的帳戶？「包公顯靈能有解嗎？」還是鬼月還沒過？她真是被搞到快發瘋，更表示趙還跟兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢！」今天上午她要跟證券公司、銀行查證趙的說詞。
陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，面對記者詢問「是否要說一下」，不發一語，快步走入診所，未接受訪問；下午1時許，診所休息時間她準備返家，面對守候的記者則說「他現在也不接我兒子電話，所以沒有人知道他現在到底想要怎麼樣」。
陳幸妤表示，「我沒有希望他怎麼樣，你們應該去問他想要怎麼樣，就看他想要還多少就還多少，他自己給個數字，但他現在就也不接我兒子電話，所以我不知道他到底怎樣」；記者詢問「是不是有受到一些壓力」，陳幸妤說 「反正我就閉嘴啊！我就閉嘴啊！你不要再問我了！」
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