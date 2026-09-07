受鐵粉委託「扮史努比」突襲診所 陳幸妤收花禮笑成少女

前第一家庭千金、牙醫師陳幸妤近期因離婚風波成為焦點，日前受訪時曾透露自己相當喜愛卡通角色「史努比」，引來不少民眾自發性送花與玩偶到診所為她加油打氣。台南知名花藝業者「Wanyi 玩藝花坊」日前分享一則暖心委託，一名台北顧客為了逗陳幸妤開心，特地寄送整套史努比布偶裝到台南，委託花坊人員「變身」親送祝福花禮。現場畫面曝光後，陳幸妤驚喜綻放笑容的模樣，引來大批網友留言朝聖，直呼「被滿滿的善意暖哭了」。

花藝店家「Wanyi 玩藝花坊」發文透露，日前接獲一名來自台北客人的特殊請託，對方希望花坊人員能穿上布偶裝，親手將花束送至陳幸妤醫師手中，盼能為她帶來歡笑。該名客人甚至特地將整套史努比布偶裝從台北宅配寄至台南，展現十足誠意。

店家深受這份心意感動，除了如約帶著委託人的花束出任務，還自發性額外準備了精緻的鮮花水果禮盒，一同送給陳幸妤與診所同仁。當身形高大的史努比玩偶突然現身診所門口時，現場氣氛瞬間沸騰，陳幸妤見狀更露出宛如小女孩般的驚喜笑容，閱讀祝賀卡片時更一度感動得眼眶泛紅。店家欣慰表示，期盼這份不期而遇的驚喜，能為她忙碌緊湊的診所生活增添歡笑。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言讚道「第一次看到陳醫師笑得這麼甜美像個少女」、「史努比布偶裝雖然有點搞笑，但心意絕對是一百分」、「看著看著眼眶都跟著濕了，台灣人真的太溫暖」。

不少長期關注陳幸妤的民眾也深有感觸表示「走過風風雨雨，她值得被整個社會溫柔對待」、「一個人也可以過得無比精采，好好享受做自己的幸福」、「認真的專業女性最美麗，請繼續燦爛地笑下去」。