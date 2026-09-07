新北捷運建設被減列54.1億 侯友宜：已去函爭取優先追加

中央大幅明年減列新北捷運建設補助54億餘元，新北市長侯友宜今天表示，今年中央在捷運部分刪減新北市90億元，明年再減少54.1億元，對正處於交通建設高峰期的新北市影響重大，新北已去函交通部，爭取明年三條捷運所需的54.1億元能優先追加，並強調新北市會扛起責任，捷運建設仍將如期如實往前推動。他更呼籲民意代表要跟地方並肩作戰。

侯友宜表示，新北市近年正處於交通建設高峰期，相關建設不僅攸關城市整體發展，也與北北基快捷交通路網的建構息息相關。

侯友宜強調，新北市無論如何都會扛起責任，如期如實地往前走，市府會持續推動捷運建設，不會因此停下腳步。

侯友宜表示，市府已經去函交通部，將極力爭取明年三條捷運所需的54.1億元經費，能夠獲得優先追加。

侯友宜也呼籲，面對中央補助遭刪減，「民意代表一定也要盡全力跟我們並肩作戰」，持續向中央爭取新北市所需的建設經費，確保捷運等重大交通建設能夠順利推進。