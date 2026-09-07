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總統：盼工研院院士建言 助政府產業掌握趨勢先機

中央社／ 新竹7日電

總統賴清德今天出席工研院院士授證典禮表示，台灣經濟成長不是一蹴可幾，是幾十年來不斷累積、成長，期許工研院院士為台灣未來提出建言，協助政府與產業掌握科技趨勢取得先機，並持續提攜年輕世代，促成企業學研及新創合作。

工研院今天舉行院士授證典禮，賴總統出席為3名新科院士台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建及台北榮民總醫院院長陳威明授證。

賴總統說，這幾年台灣經濟成長突飛猛進，半導體、人工智慧或資通訊（ICT）零組件在國際上都執世界牛耳，大家都在問台灣何以變得這麼強，如果今天出席會議就知道原因。

總統表示，台灣經濟成長不是一蹴可幾，是幾十年來不斷累積、成長，才有今天成就，過程參與其中、貢獻其中就是在場各位。

賴總統說，工研院是台灣產業科技創新重要基地，設立院士制度以來，已經遴選出68位各領域領航者，他們以專業開創新局，以經驗提攜後進，帶領台灣突破挑戰走向世界。

總統表示，今年的3位院士有卓越事蹟，秦永沛是1987年台積電創立之初就投身半導體產業，帶領團隊完成28奈米到2奈米的製程良率突破，奠定台積電在先進製程領先地位，也讓台灣在AI與高效能運算時代，持續站在全球核心。

總統說，邱順建幾個月前才獲頒總統創新獎，他長期帶領瑞昱半導體，從本土IC設計公司，成長為全球前10大無晶圓廠IC設計企業，瑞昱在網路通訊、電腦音訊及智慧家電多項關鍵晶片市占率名列全球第一，帶領台灣資通訊產業一同成長。

總統指出，陳威明是醫界老朋友，是骨骼肌肉腫瘤及人工關節手術重要權威，長期照顧超過全國6成骨肉瘤病患，成立骨肉瘤關懷之家，被病童親切稱為「陳爸爸」；疫情期間率先推動核酸檢驗，守住科技產業與民生，充分展現醫療專業與人文關懷，手術開得非常好，是世界級一流的醫師，對病人視病如親也是一流。

賴總統並恭喜工研院在董事長吳政忠帶領下，今年第10度獲百大創新機構獎，展現工研院掌握前瞻趨勢，整合跨域研發，並將技術轉化為產業價值的能力。

總統說，面對AI浪潮、淨零轉型及全球供應鏈重組挑戰，台灣要看得更遠、走得更快，政府積極推動五大信賴產業及AI新十大建設，工研院都扮演關鍵角色。希望工研院全體員工持續布局各項前瞻技術，協助產業加速升級轉型。

賴總統期許工研院院士為台灣未來發展提出建言，協助政府與產業掌握科技趨勢取得先機，並持續提攜年輕世代，促成企業學研及新創合作，讓更多技術走出實驗室進入產業，協助中小企業加速轉型。

總統表示，希望院士能夠運用國際影響力，深化台灣與全球民主夥伴的連結，讓台灣可以靠卓越技術和堅韌供應鏈成為世界不可或缺、更是可以信賴力量，只要團結合作持續創新一定能夠讓產業更強、國家更有韌性，為世界做出更偉大的貢獻。

工研院 院士 半導體 賴總統 陳威明

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