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再解釋鞭刑入法公投案沒過主因 游盈隆揭委員一面倒否決

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中選會主委游盈隆上午舉行「115年地方公職人選舉候選人登記、全國性公民投票提案情形」記者會，游盈隆表示中選會審議立法院公投案，只通過廢止非核家園，完全依法審議。記者曾吉松／攝影
中選會主委游盈隆上午舉行「115年地方公職人選舉候選人登記、全國性公民投票提案情形」記者會，游盈隆表示中選會審議立法院公投案，只通過廢止非核家園，完全依法審議。記者曾吉松／攝影

國民黨、民眾黨提出的鞭刑入法、重啟核電及交通罰鍰專用等3項公投案，中選會審議後8月28日宣布，鞭刑入法與交通罰鍰專用遭否決。中選會主委游盈隆今日再說明，鞭刑公投不屬於「重大政策創制」，且牴觸現行兩公約施行法，這也是扣除主委不投票外，全體中選會委員以7比0投票後形成的共識。

游盈隆強調，這次中選會審查公投破天荒採取徹底透明化，將會議表決結果完全公諸於世，包含投票結果、贊成或反對委員的姓名，希望能負責任地來向社會等各界報告，且中選會審議立法院所提公投案的權力，來自中選會組織法第2條與第6條、公投法第3條的授權，因此中選會審查立法院的公投案是依法行政、完全合法。

游盈隆說，公投案審查中選會內部有很嚴格機制，完全按照公投法第15條、第2條之4及第1條規定，包括立法院所提公投只能有關「重大政策創制與複決」、預算、租稅、薪俸及人事事項不得作為公民投票之提案及本法未規定者，適用其他法律之規定，其中鞭刑入法被認為屬於「立法原則的創制」，並非重大政策的創制，不符公投法第15條規定，這也是7位全體委員審議一致認為，鞭刑不是重大政策的創制或複決，自己則沒有投票。

游盈隆指出，法律很明確的規定，因此在所有委員都有共識情況下，「三個條文、三重檢驗、Triple check、Triple test」三個公投案中，重啟核電多數委員認為是符合公投法相關規定，因此通過審查。

公投 游盈隆 鞭刑

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