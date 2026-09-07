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【重磅快評】交通部年年有餘 昔恫嚇砍TPASS演過頭？

聯合報／ 主筆室
交通部補助地方推動TPASS通勤定期票方案，審計部決算指預算未有效運用，今年編列75.2億元，明年又續編88億元，恐再衍生鉅額剩餘款。示意圖。記者許正宏／攝影
交通部補助地方推動TPASS通勤定期票方案，審計部決算指預算未有效運用，今年編列75.2億元，明年又續編88億元，恐再衍生鉅額剩餘款。示意圖。記者許正宏／攝影

交通部補助地方推動TPASS通勤定期票方案，審計部決算指今年編列75.2億元，前兩年經費僅各支用43億元及53億元，甚至基北北桃定期票方案剩餘經費累計逾億元，明年又續編88億元，比今年還多12.8億元，恐再衍生鉅額剩餘款；中央錢用不完，昔日卻一再向地方放話要砍大眾運輸通勤補助，交通事故卻不減反增，交通部政策執行不力，可見一斑。 

行政院2023年推動通勤定期票方案，全台迄今已有31項定期票方案，其中最廣為人知的是基北北桃通勤1200通勤月票。這項政策有不同演進階段，最早落實的是前台北市長柯文哲與新北市長朱立倫，後來張善政列為參選桃園市長的核心政見，林佳龍也跟進，王國材上任交通部長後擴大為跨縣市、跨多種運具的「TPASS 1200/通勤月票」政策，賴政府並納為政績。 

政策上路之初，中央以200億元的「疫後特別預算」大方補助，中央與地方原有的分攤比例，中央主管運具中央補助90%、地方負擔 10%；直轄市主管運具中央與地方各分攤 50%；非直轄市主管運具中央補助 75%、地方負擔 25%。

由於疫後特別預算在2025年底到期，同年3月交通部向行政院提報2026-2029年後續常態計畫（共363.8 億元），交通部即放話，因財政收支劃分法修法，若未來中央財源稀釋、最後行政院核定給TPASS的中央預算變少，為了永續推動，將評估檢討提高地方負擔比例。

此話一出引發地方反彈，因為一旦中央降低補助，地方每年必須多編列數億甚至數十億元自籌款。接著又因總預算卡關，台北市政府等單位甚至一度示警TPASS補助恐無著落，直到今年初，部分縣市甚至被迫代墊，直到3月協商解套，地方才鬆一口氣。

為了財劃法修法，中央為了向地方搶錢，TPASS竟成肉票，交通部長陳世凱親上火線受訪，表示「非常擔心」若立法院強推財劃法修正案，導致中央財源嚴重縮水，未來中央可能就沒有財力繼續維持原本的高比例補助；但事後看來，陳世凱其實只是為了增加中央搶錢的籌碼。 

地方政府為保障通勤族的權益，關關難過關關過，但監察院的決算報告終究洩了中央的底；原來中央是年年超編，雖事涉年度、科目，但明明中央的錢花不完，卻拚命向地方喊窮。TPASS上路馬上有200億元可用，但前兩年僅各用43億元及53億元，錢多到花不完，中央喊窮根本是喊假的。

今年再編75.2億元、明年又編88億元，如果沒可行的提升計畫，看來又將重蹈覆轍，錢花不完只能繳回國庫；如果交通部年年超編預算，甚至浮編，卻一再向地方恫嚇中央沒錢了，地方要提高負擔比例，會不會演過頭？

更值得議論的是，交通部的錢編到花不完，歲末還得繳庫，但該辦的事卻沒辦好，監察院用「交通事故件數不減反增」一語帶過，其實是TPASS上路後，全國交通違規與事故件數反而攀上新高，2023年車禍死亡人數達3023人，受傷飆至40萬人，交通部拿錢卻辦不好事，還厚顏喊窮，大官們所為何事？

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