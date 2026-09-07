高屏庇護工場被詢單沒下文 綠點名柯志恩、蘇清泉砍預算後又棄單

總統府因國務機要費遭立法院刪減，原向弱勢團體採購的中秋禮盒計畫受影響，國民黨主席鄭麗文喊出訂單全數承接，卻遭屏東、高雄兩家庇護工場質疑棄單。民進黨今天點名高屏立委柯志恩、蘇清泉不僅是共犯，更是元凶，二度傷害高雄、屏東弱勢，毫無誠信可言。

民進黨發言人吳崢指出，國民黨先是惡意凍刪預算，影響全台庇護工場生計，現在又爆出棄單欺騙弱勢行徑。當初台中市長盧秀燕惡意造謠是總統府棄單遭打臉；國民黨立法院黨團總召傅崐萁也在爭議引發全國人民激烈反彈後，不得不出面道歉；國民黨主席鄭麗文更喊出認購1.5萬盒庇護工場訂單。現在真相揭曉，國民黨先砍弱勢預算、再欺騙弱勢，完全是一場消費弱勢的政治大秀，十分可惡。

吳崢強調，當初因預算遭藍白刪凍後，由總統賴清德自掏腰包捐助20萬元拋磚引玉，不到兩個禮拜的時間裡，湧入了許多的愛心與善心，已達總統府原訂採購的量，讓愛心不因藍白惡砍預算而中斷。當時藍白惡意刪凍幫助弱勢預算，國民黨內許多今年要參選縣市長的立委，包含柯志恩、蘇清泉、吳宗憲、謝龍介、張嘉郡、陳玉珍、徐欣瑩都是幫兇共犯，沒有幫弱勢團體說過一句話。

吳崢指出，沒想到現在又傳出高屏兩家庇護工場遭到國民黨「棄單」，最後還是由民進黨高雄市長候選人賴瑞隆、總統府秘書長潘孟安出手認購解除危機。民進黨持續支持弱勢做公益，反觀柯志恩、蘇清泉再度成為欺騙弱勢的「棄單」人，柯志恩、蘇清泉的惡劣行徑，已不適任應為民發聲的立委，人民也將會在年底縣市長選舉，用選票唾棄如此欺壓弱勢、毫無誠信的國民黨候選人。