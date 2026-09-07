否決公投有正當性 游盈隆辯審查很透明

「中選會依法本就可審議立法院公投！」針對藍白不滿中選會否決鞭刑與交通罰鍰公投，中選會主委游盈隆7日再次說明，依照《公投法》「重大政策創制與複決」還有是否牽涉「預算」等規定，鞭刑與交通罰鍰並不符合標準，且相關表決都有公開，中選會需對社會的負責。

列舉法律依據

中選會8月28日否決立法院提案的「鞭刑」與「交通罰鍰」，僅「重啟核能」成案，遭藍白質疑中選會無權實質審查公投。對此，游盈隆7日親自召開記者會回應，依照《中選會組織法》第2與第6條，還有《公投法》第3條，中選會審查立法院公投案「完全是依法行政」。

「我們內部有相當嚴格的審查標準！」游盈隆指出，包括《公投法》第15條，立法院所提公投只能有關「重大政策創制與複決」，還有《公投法》第2條第4款：「預算、租稅、薪俸及人事事項不得作為公民投票之提案」，還有《公投法》第1條：「本法未規定者，適用其他法律之規定。」

破天荒公開表決

因此，游盈隆說，鞭刑並不符合「重大政策創制與複決」，如果是的話，可能也有違反《兩公約》（已經國內法化）規定。他也強調，這次公投審議的模式是破天荒第一次，包括將會議表決結果以及贊成與反對的委員姓名，很負責任的對外公開，非常的光明磊落，相關決定都是向歷史、國家與社會負責。

但律師葉慶元受訪時曾表示，中選會對於公投案並沒有實質的審核權，因為公投是直接民主，如果允許行政機關進行實質審核，等於是行政權凌駕在全民的直接民主之上，這是違反《憲法》的。

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