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南高兒虐警報響 國民黨：陳其邁想當閣揆先道歉、黃偉哲回台南顧孩子

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今批評，高雄、台南近年兒虐及不當管教案件接連發生，兒少安全網破洞百出，審計部早已示警，悲劇卻仍一再發生。高雄市陳其邁如想當行政院長，就應先為高雄嚴重兒虐問題向市民道歉。台南市長黃偉哲有空頻頻北上打台北市長蔣萬安，替卸任後找政治舞台，不如回台南先把孩子顧好。

陳以信指出，高雄兒虐問題尤其嚴重。審計資料顯示，高雄2024年還出現一年12名兒童受虐死亡的沉重數字，更占全國同類死亡人數四成。高雄市審計處明確指出，居家托育訪視人力配置不均，部分案件未依規定期限及次數完成訪視，甚至出現疑似兒虐通報後未加強訪視的情形。

陳以信表示，高雄近年接連發生2歲男童遭保母虐待死亡、1歲男童遭母親重摔死亡、5個月男嬰遭保母虐打重傷、楠梓托嬰中心8童遭不當對待、幼兒園10童遭不當管教，以及4歲男童遭母親、繼父長期凌虐等重大案件。高雄兒少安全亮紅燈，高雄市府難辭其咎。

陳以信說，現在府黨高層頻頻點名陳其邁更上層樓、挑戰行政院長，但陳其邁連自己執政的高雄，兒少安全網都有這麼多漏洞，高雄孩子都顧不好，陳其邁憑什麼升官？「想當行政院長以前，先為高雄兒虐問題向孩子與家長道歉！」

陳以信指出，台南情況同樣令人憂心。審計資料顯示，台南兒少保護通報從2022年5825件增加到2024年9135件，3年暴增近57％。兒虐致死人數從0人增加至3人，但2024年兒少保護開案率卻降至21.35％。保護性社工編制57人，實際僅44人在職。審計部還曾示警，高風險居家托育人員實地訪視比率偏低，部分甚至僅以電話訪談。

陳以信說，台南近年也接連發生虐嬰棄屍、教保員對幼童不當對待53次、幼童遭塞紙箱、麻豆保母涉虐嬰、永康保母涉虐女嬰，以及1歲男童送托兩天後吐血死亡等事件。他反問，面對台南嚴重兒少問題，黃偉哲卻頻頻北上對蔣萬安市政指手畫腳，「難道是在替卸任後找工作？黃偉哲台南都顧不好，哪來這麼多時間管台北？請黃偉哲先回台南，把孩子顧好、把兒少安全網補好再說。

陳以信也抨擊，民進黨與沈伯洋集體「政治偽善」。面對高雄、台南一件件嚴重兒虐案件，民進黨與沈伯洋一方面高喊兒少權益，另一方面卻把政治炮火對準蔣萬安市長的未成年兒子蔣得立，綠營集體霸凌一名未成年人，把孩子直接拖進政黨鬥爭。

他表示，政治攻防有最基本的界線，成年人之間要如何攻防、辯論都可以，但不該把未成年人當成打擊政治對手的工具。沈伯洋與民進黨現在高喊關心兒虐，卻又集體霸凌蔣得立，反變成一齣最諷刺的政治偽善劇。

陳其邁 兒虐 黃偉哲 台南 高雄市

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