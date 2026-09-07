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影／中捷藍線動工...中央補助仍缺46億元 盧秀燕喊話中央：不要慢了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運藍線建設計畫進入施工高峰期，中捷藍線車廂外觀票選活動今天啟用，但中央補助款至116年底仍有約46.53億元資金差距。台中市長盧秀燕喊話，「預算會到位，只是希望中央不要慢了」。記者余采瀅／攝影
台中捷運藍線建設計畫進入施工高峰期，中捷藍線車廂外觀票選活動今天啟用，但中央補助款至116年底仍有約46.53億元資金差距。台中市長盧秀燕喊話，「預算會到位，只是希望中央不要慢了」。記者余采瀅／攝影

中捷藍線建設計畫進入施工高峰期，中捷藍線車廂外觀票選活動今天啟用，但中央補助款至116年底仍有約46.53億元資金差距。台中市長盧秀燕今喊話，「預算會到位，只是希望中央不要慢了」，讓中捷藍線施工進度可以如期如質，甚至超前，中部地區需要捷運，盼中央展現執行力，讓經費順利到位。

交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，較今年的81億暴增5.6倍，其中雙北地區預計補助8筆經費近200億，高雄市則補助了5筆路線周邊計劃約140億，另外台中、台南、桃園則各補助一條捷運路線計劃。

中捷藍線車廂外觀票選活動今日啟用，盧秀燕表示，明年116年中央對於捷運預算較今年暴增5.6倍，但是中央明年給台中經費比依約少了一半，少了約46億，會繼續爭取。

盧秀燕指出，每條捷運中央、地方政府各核定分攤多少比例都有其規定，希望雙方可以依約而行，中捷藍線台中市政府是全國捷運負擔比例最高，台中市府負擔56%，中央負擔44%，台中市府願意負擔經費過半，代表打造發展捷運的決心。

盧秀燕說，她不擔心中央不給錢，這是公文書記載，只是擔心慢了，因為本來核定多少預算、什麼時候就要進來，希望中央展現執行力，讓經費能夠順利到位，也讓施工進度可以如期如質，甚至超前，中部地區需要捷運，不只是中部最重要施政目標，也是國家發展最重要的目標之一。

捷工局指出，台中捷運藍線建設計畫截至116年底累計編列工程預算228.25億元，依核定計畫中央補助比例45.66%計算，中央補助款應累計編列104.22億元。目前加計116年中央補助款預算45億元後，中央補助款實際累計編列57.69億元，與應編列數仍有約46.53億元差距。

盧秀燕 藍線 中捷

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