台灣捷運蓋過頭？張景森點5大錢坑警訊 政府應二次體檢踩剎車

賴政府明年將砸453億元補助六都捷運，行政院前政務委員張景森認為，高運量、高效率且路網效益明確的當然該繼續推動，甚至應加快，但低運量、高成本，還未走到不可逆階段的捷運則要「踩剎車」；他主張，政府應建立捷運計畫二次體檢制度，設定5項警戒指標，觸及就應重新評估或暫緩。

張景森回顧，台灣早期推動捷運都是從最優質的交通走廊開始，每公里捷運每天可以服務非常龐大的旅客量，隨著捷運路網不斷延伸，建設必然從高效益的「肥沃市場」，逐漸走向需求較低的「邊緣市場」。

張景森說，近年受到缺工、物價上漲、土地取得及工程成本飆升影響，許多新建捷運每公里造價已經高達50、60億元，地下化路段甚至突破百億元。每公里造價愈來愈高，每公里能服務的旅客卻愈來愈少，正是必須踩煞車的核心理由。

張景森提到，同樣叫捷運，資本效率可以差20倍，比如萬大線一期創造一個每日旅次的建設成本大約是30萬元；台中藍線大約 66萬元，但部分新規畫路線已超過100萬元，甚至突破600萬元，蓋好只是第一關，漫長的財政負擔從通車那天才開始，低運量捷運更是如此，才是真正值得擔心。

因此，張景森主張，政府應建立捷運計畫的二次體檢制度，應設定警戒指標，包括總工程費較原核定增加20%以上、每公里預估日運量低於5000旅次、每預估日旅次對應的建設資本超過100萬元、運量過度建立未發生的未來，票箱與合理業外收入長期無法支應基本營運成本，5項觸及2項亮黃燈，強制重新評估；觸及3項以上，亮紅燈，暫緩進入下一階段。

他說，交通政策不是只有捷運一個答案，捷運不划算可以評估輕軌、公車捷運系統（BRT），或把幹線公車、專用道、轉乘路網及班次做好，何況交通科技正在改變，低運量捷運更該踩煞車；交通政策是把最多的人有效率地送到目的地，不是讓每個縣市都擁有捷運。

張景森提到，真正該踩煞車的，是還沒有開挖的計畫，現在重新精算，可能只是多花幾個月，如果明知運量不足、成本暴增，還因為已經核定、地方期待、政治承諾而硬著頭皮蓋下去，將來付出的可能是幾百億、上千億元，以及後面四、五十年的營運財政負擔。

文末，張景森重申，他的標準是該衝的衝、該煞的煞，高運量、高效率、路網效益明確的捷運，繼續推動，甚至應該加快，例如台北萬大線、環狀線，或台中藍線這類人口稠密、運輸需求強勁、路網整體效益明確的走廊。低運量、高成本，且還沒走到不可逆階段的捷運，先踩一下煞車，重新算帳。這不是反對捷運，更不是反對公共建設。

他說，真正負責任的公共建設政策，本來就應該知道什麼時候踩油門，也知道什麼時候踩煞車。煞車不是為了停車，而是為了不要把車開進懸崖。