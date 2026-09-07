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趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

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影／趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，一語不發，快步走入診所，未接受訪問。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，一語不發，快步走入診所，未接受訪問。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤連日來憂心3名兒子向前夫趙建銘要回2300萬元教育基金陷入僵局，陳幸妤5日指出趙建銘奪命連環扣騷擾3個小孩要求同意把他們帳戶股票賣掉，錢再轉進由趙控制的兒子帳戶，帳號、密碼都在趙手中；趙還對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢！」

陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，面對媒體詢問「是否要說一下」，今天一語不發，快步走入診所，未接受訪問；原因來自於陳幸妤本月5日指出，趙建銘從4日起無視小孩在寫功課、上班，甚至還有發燒，連續致電要求小孩同意把自己帳戶內股票變現。

陳幸妤表示，趙建銘要將錢轉入長期來由他掌控帳號、密碼，說是要幫兒子投資理財的帳戶，但目前沒有人知道帳戶餘額與所有交易紀錄；趙也不回答台股、美股基金分別是賺賠多少？兒子的帳戶約定帳戶只有設定轉到趙建銘本人的帳戶，沒有設定轉去兒子美國銀行的約定帳戶。

陳幸妤說，她曾致電趙母溝通，趙母表示不知情，要求孫子與父親聯繫，兒子致電趙詢問投資細節，趙說細節不重要，當兒子問為什麼不重要，趙建銘便無限跳針迴避，最後開始罵她後，以辱罵結束通話。

陳幸妤質疑，為什麼還錢要把原本買的基金股票解約？不是說要投資？這樣是哪招的還法，不能把錢轉去兒子自己有帳號、密碼的帳戶嗎？為什麼要轉去趙本人控制的帳戶？這樣要怎麼確保趙的錢有辦法匯給兒子？她詢問律師能怎麼辦？律師也聽不懂趙建銘的還錢邏輯。

陳幸妤感嘆，還個錢，說明細有那麼困難？不是存摺一刷，網銀一查就能知道，5分鐘的事，已經問多少年了，還是答不出來。「包公顯靈能有解嗎？」還是鬼月還沒過？她真是被搞到快發瘋，更表示趙還跟兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢！」

陳幸妤表示，她要再跟證券公司確認，是否有如趙講的證券公司打給國外的客戶就能賣股票這種事；趙為什麼能賣掉基金？趙不是說帳戶已被凍結了嗎？但趙跟兒子說已經賣掉基金；另外，要跟銀行端確認在國外的人沒有回台灣，要怎麼變更帳號、密碼跟印章存摺、網銀號碼，需要多久時間才能辦好？

同時也要跟銀行確認趙建銘稱兒子帳戶沒有約定帳戶、要轉去美國帳戶沒有問題；她過去的經驗就是不能，沒有約定帳號，就轉不了，要確認趙說的話是否正確？還有趙一直說把錢匯去美國，會有贈與稅問題，她納悶「為何會有贈與稅的問題？」

陳幸妤無奈，只是把教育基金還給兒子，為何要搞得如此複雜？是想要規避什麼嗎？兒子一直問趙為什麼還錢要賣掉股票？趙就一直說「你媽在搞我」，也不說清楚還錢跟賣股票有什麼關係。

陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，一語不發，快步走入診所，未接受訪問。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，一語不發，快步走入診所，未接受訪問。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，一語不發，快步走入診所，未接受訪問。記者袁志豪／攝影
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陳幸妤今天今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，前往診所上班過程，一語不發，快步走入診所，未接受訪問。記者袁志豪／攝影

趙建銘 陳幸妤 媒體

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