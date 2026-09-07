饒穎奇告別式 賴總統頒褒揚令

賴清德總統昨到台東參加前資政、立法院前副院長饒穎奇告別式，並代表國家頒發褒揚令，表彰饒一生為國家、社會及台東的卓越貢獻。賴總統說，饒穎奇擔任廿四年立委，參與國會全面改選、推動總統直選法制工程、直轄市長民選等民主改革，在動盪年代解決問題、化解衝突，是一股重要的穩定力量。

饒穎奇八月廿一日辭世，享耆壽九十三歲，告別式昨由立法院前院長王金平擔任點主官，國民黨前主席朱立倫介紹饒穎奇生平，國民黨副主席兼秘書長李乾龍宣讀覆旗證書，由長女、台東縣長饒慶鈴代表接受，隨後舉行黨旗及國旗覆旗儀式。內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、新竹市長高虹安、花蓮縣長徐榛蔚及立委陳瑩等人到場致意與追思。

褒揚令以「盡瘁國家多元公共事務，穩固台灣民主永續根基」，表彰畢生貢獻，由饒穎奇遺孀饒高淑端代表接受。

賴總統表示，饒資政曾擔任國民黨立法院黨團「大黨鞭」、立法院副院長，參與國會全面改選、協助總統直選、推動直轄市長民選等民主改革，是在動盪年代解決問題、化解衝突的重要穩定力量，關心國政、貢獻國家。

賴總統追憶，他有幸在立法院與饒資政共事兩屆，最感念饒常講到民主自由，強調自由是民主的基礎，朝野不分黨派都應該努力，他滿懷不捨與敬意，特別來台東送行。