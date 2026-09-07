李四川：加速軌道建設 串連基北北桃

國民黨新北市長參選人李四川前天與台北市長蔣萬安同框，昨與基隆市長謝國樑合體參訪基隆捷運八堵站預定地與七堵室內親子樂園。李四川說，基北北桃是一日生活圈，四市並肩作戰，拚交通、拚建設不可怠慢，將與謝國樑、蔣萬安、桃園市長張善政密切合作。

新北捷運四環八線藍圖愈來愈清晰，李四川說，他會接下現任市長侯友宜這一棒，讓好的建設不能斷。偕謝國樑聽取基隆捷運簡報後，李四川說，基隆捷運接汐東線後，汐東線再延長三個站，接台北市環狀捷運的東環段，就可以接板南線到信義計畫區，再轉往木柵動物園，也就是從基隆到新北，再到台北市。桃張善政也有一樣想法，新北林口、鶯歌的捷運，未來也會與桃園連結。

謝國樑則說，基北北桃區域治理互動、默契好，會努力讓有史以來聯合治理最緊密的團隊，繼續為四個城市的居民服務。

李四川指出，捷運軌道及交通建設是串聯基北北桃的關鍵動脈，未來將優先推動汐東線自東湖向南延伸三個車站，銜接環狀線東環段，強化汐止、內湖、信義與文山及雙北捷運路網的連結，打通汐止、汐科進入台北市區路網的關鍵瓶頸，減少交通壅塞。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨成立新北四大藥業後援會，她表示，若當上市長，將以「照顧照顧者」為核心，建立在地藥品即時調度機制、提高預算專案補助社區藥局，提供山海城鎮醫事人員執業生活加給與開業獎金，讓專業人才願意留在新北。