六都捷運紛動工 都向中央要錢

「明年新北帳面上獲得中央一六三億元，其實是加上今年沒給的九十億元。」新北捷運局長李政安說，今年少給新北九十億元，市府用市款先應急，明年該給的三鶯線、基隆捷運補助款都被扣，淡海輕軌二期還全數刪減，整體來說，新北捷運明年中央補助款大幅減列五十四億餘元，已函請交通部優先追加減列額度。

北市捷運局長鄭德發說，中央今年少撥近六十億補助，明年雙北看似有逾二百億補助，是包含前一年沒給的補助金額，北市獲得建設費補助的捷運是南北環、萬大樹林線，南北環段正在動工，萬大樹林線拚明年底完工。

高雄市府表示，一一五年度交通部補助捷運建設經費短缺一○三億元，一一六年度補助一四五億元後，經費仍短缺卅三億元，總計兩年度捷運建設經費補助款短缺一三六億元，盼中央補足。

桃園市僅獲核列捷運綠線四十六點七五億元、三鶯線延伸桃園八德段四二九○萬元，至於捷運棕線、綠線延伸中壢計畫均未獲核列中央補助，所需經費暫由市府基金支應，桃園將持續向中央爭取補助。

中捷藍線建設計畫進入施工高峰期，但中央補助款至一一六年底仍有約四十六點五三億元資金差距。台中市副市長鄭照新喊話，盼中央把四十億捷運經費「還給台中人」。

台南市交通局表示，捷運第一期藍線經行政院核定總經費約三二七點三一億元，中央補助款為一九三點五九億元。明年度提報需中央補助款為廿八億元，經中央核定先編列撥補十四億元，後續則視實際進度再增撥。