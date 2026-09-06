餐會巧遇！沈伯洋主動握手喊話兒虐好好處理 蔣萬安反應曝光

計程車工會今天晚間舉辦計程車工會中元普度餐會，包含賴清德總統、台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧皆到場參與，賴總統更高唱兩首歌喊話年底大選支持沈伯洋。雖然賴、蔣時間錯開未同框，不過沈離開前也主動找上蔣握手並喊話，兒虐制度問題好好處理，但蔣未回應。

計程車工會今天晚間舉辦計程車工會中元普渡餐會活動，賴總統約晚間18時30分抵達，這也是繼6月參訪計程車工會後，第二度到工會參與活動，由於賴總統後續還有行程，唱完歌致詞後先行離開，而沈伯洋則逐桌敬酒致意，原訂19時20分離開，但因還有時間也留下來逐桌敬酒，蔣萬安則於19時30分到場，雙方雖然一度距離很近，但雙方仍沒有交集。

不過，蘇巧慧20時到場致詞看見原先要離開沈叫住，兩人在台上合唱一首歌，隨即沈約20時10分離開，在橋下等車時，媒體示意蔣萬安就在後方敬酒，詢問要不要過去打招呼，沈隨即表示可以並朝蔣萬安方向走去，雙方簡單握手，而沈伯洋也當場向蔣萬安喊話，「兒虐已經變系統性問題，制度上真的要請市政府多幫忙。」但未獲蔣萬安回應。

沈伯洋說，其實一直有表達見到蔣萬安希望呼籲他兒虐案好好處理，但今天場合大家忙著逐桌敬酒，也沒辦法說太多。媒體詢問是否希望辯論，沈表示，當然希望有個場合討論市政，不過現階段還是盼蔣先把兒虐問題處理好，後端針對政策一起討論。

而媒體對蔣萬安喊話，「是否要和沈伯洋辯論」不過蔣因敬酒仍未回應。

沈伯洋約20時10分離開，在橋下等車時，媒體示意蔣萬安就在後方敬酒，詢問要不要過去打招呼，沈隨即表示可以並朝蔣萬安方向走去，雙方簡單握手，而沈伯洋也當場向蔣萬安喊話，「兒虐已經變系統性問題，制度上真的要請市政府多幫忙。」但未獲蔣萬安回應。記者蘇健忠／攝影

計程車工會今天晚間舉辦計程車工會中元普度餐會，包含賴清德總統、台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧皆到場參與，賴總統更高唱兩首歌喊話年底大選支持沈伯洋。記者蘇健忠／攝影