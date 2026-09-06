新北明年3項捷運補助遭減列54.1億 洪孟楷：新北需要中央平等對待

新北市116年度3項捷運建設補助，遭中央大幅減列54.1億元，其中淡海地區交通最後一哩路的淡海輕軌藍海線二期補助經費遭全數刪除。立法委員洪孟楷在臉書發文指出，新北捷運建設不能再等，新北市不需要中央關愛的眼神，只要求公平合理的對待。

據了解，新北捷運三鶯線原提報35.79億元，中央核定30億元，減列5.79億元；基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭減列近47億元；淡海輕軌原提報預算則未獲核列，三項合計減列54.1億元。

立委洪孟楷今晚在臉書發文表示，明年度中央政府總預算即將進入審查。交通部的捷運建設預算明明有所增加，新北市多項捷運建設卻遭到嚴格刪減，其中，攸關淡海地區交通「最後一哩路」的淡海輕軌藍海線二期，補助經費竟遭全數刪除。

洪孟楷說，交通部以「計畫尚未核定」為由不予編列，但藍海線二期自多年前提報以來，已歷經近十次往返審查，今年鐵道局也已完成專業審查，最快可望於今年底核定。既然如此，為何明年度預算一毛錢都不編？難道交通部已認定，這項計畫直到明年底都不會通過？

洪孟楷表示，自2020年上任來積極爭取淡海科學城，到2024年賴清德總統宣布所謂「123計畫」，中央既然要加速地方開發，就必須優先完善交通建設。淡海輕軌藍海線二期正是串聯整體路網、補足最後一哩路的關鍵工程，絕不能只談開發願景，卻不給交通建設應有的支持。

新北捷運建設不能再等。既然交通部整體預算增加，就應給新北市公平的建設機會，要求交通部重新盤點並將淡海輕軌藍海線二期所需經費納入預算，展現中央積極核定、加速推動的決心。