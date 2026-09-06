大陳鄉親70周年...鄭麗文：2028國民黨重返執政 兩岸就會春暖花開

國民黨主席鄭麗文今晚出席大陳鄉親來台70周年紀念活動，談及兩岸關係時表示，不能再眼睜睜看見兩岸發生戰爭，應全力推動和解，更喊話「讓國民黨重返執政，2028年兩岸就會春暖花開」，並呼籲支持者先打贏年底11月28日這場「決戰」。

活動晚間在板橋果菜批發市場舉行，鄭麗文抵達時受到大批民眾簇擁，不少人爭相握手、合照，沿途有人高喊「鄭主席好」、「我的偶像」、「鄭主席辛苦了」，讓她從下車處走到舞台花了不少時間。鄭麗文致詞期間，台前也聚集許多民眾舉手機拍攝。

鄭麗文表示，大陳鄉親來台至今70年，現場已可看見第二代、第三代，甚至第四代、第五代，這段歷史背負了戰爭與離散的血淚，也讓今天這一代更應思考，能否透過智慧與努力，「讓這樣的血淚故事不再複製、不再發生」。

她說，內戰已過去70年，「難道不應該停止嗎？難道沒有辦法化干戈為玉帛？」如今台灣及對岸沿海地區的經濟與生活條件都已大幅改變，不應再延續撕裂與對立，而應讓彼此能夠自由往返、探親、旅遊及從商。

鄭麗文並在現場詢問曾返回大陳島的鄉親舉手，表示如今兩岸已能自由往來，更沒有必要繼續擴大仇恨，歷史累積的恩怨也應逐步化解。

她表示，兩岸不能再次大動干戈，也不能發生任何可能的軍事衝突，「我們一定要全力推動兩岸的和解」，因為兩岸和平不只攸關下一代，也牽動全球局勢，一旦發生戰事，全球都可能受到影響。

鄭麗文說，大陳鄉親的家族記憶正背負著戰爭留下的傷痕，更應在這一代手中阻止悲劇重演。她隨後喊話，「讓國民黨重返執政，2028年兩岸就會春暖花開」，並稱和平穩定才能帶動東亞繁榮與全球和平。

她最後將話鋒轉向選舉，表示目標已經明確，「先打贏年底11月28號這場決戰」，呼籲現場支持者共同努力。致詞結束後，鄭麗文隨即離開會場，上車前仍有民眾上前握手致意。

國民黨主席鄭麗文今晚出席大陳鄉親來台70周年紀念活動，一下車便受到大批民眾簇擁，不少人爭相握手、合照。記者張策／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚出席大陳鄉親來台70周年紀念活動，一下車便受到大批民眾簇擁，不少人爭相握手、合照。記者張策／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚出席大陳鄉親來台70周年紀念活動，離場時同樣受到大批民眾簇擁。記者張策／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚出席大陳鄉親來台70周年紀念活動，一下車便受到大批民眾簇擁，不少人爭相握手、合照。記者張策／攝影