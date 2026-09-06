新北3捷運補助遭減列54.1億 李四川競辦點名蘇巧慧表態

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台，蘇一上台還回顧當初組閣時，陳其邁被延攬擔任副閣揆，曾有人質疑「這小英的人，不會同心」，蘇則回憶當時他反駁「總統找我組閣，我也小英的人，大家都小英的人」，最後還暗指陳其邁，「相信以後換位置，一定會坐在很前面。」

2026-09-06 12:20