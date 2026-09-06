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新北3捷運補助遭減列54.1億 李四川競辦點名蘇巧慧表態
新北市116年度三項捷運建設中央補助遭減列共54.1億元，引發選戰攻防。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，三鶯線、基隆捷運新北轄段及淡海輕軌補助均不如地方提報需求，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧身為新北立委，應對中央補助縮減表態並向中央爭取。
根據報載，新北捷運局表示，各項軌道建設提報需求均依實際工程進度規畫，其中三鶯線原提報35.79億元，中央核定30億元，減列5.79億元；基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭減列近47億元；淡海輕軌原提報預算則未獲核列，三項合計減列54.1億元。
郭音蘭指出，捷運建設攸關新北市民日常通勤及城市發展，中央補助與地方財政、後續工程推動息息相關，蘇巧慧現仍具有立法委員身分，應就新北捷運補助遭減列一事向中央反映地方需求。
郭音蘭也批評，蘇巧慧過去經常出席新北市府相關公開行程，但面對中央政府縮減地方補助時卻未見積極表態，質疑其是否「黨意高於民意」。
郭音蘭表示，立法委員職責之一就是代表地方向中央爭取資源，呼籲蘇巧慧說明對三項捷運補助減列的立場，並向中央爭取相關建設經費，避免影響新北捷運建設推動。
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