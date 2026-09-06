沈伯洋批北市府用假消息把孩子推到前線 韋淳祐：厚臉皮夠硬

台北市長蔣萬安長子獲北市公費出國交換資格，引發質疑。台北市研考會主委殷瑋說，國教署曾查詢蔣得立是否具僑生身分，國教署則否認。民進黨台北市長參選人沈伯洋批評，市府然用假消息，把小孩子推到前線去。風向株式會社成員韋淳祐反批，抓一個成年人，24小時按門鈴；整一個高中生，48小時沒消息，沈伯洋還敢說是假消息，是厚臉皮夠硬？

韋淳祐指出，蔣萬安的兒子蔣得立申請赴美交換，接著傳出國教署要查他的僑生身分。國教署否認，說從未就他的僑生身分或升學資格啟動任何調查。那查證出來的是什麼？在「115年第2次全國教育局處學管科長會議」上，有一名自稱國教署人員的男子，向台北市教育局打聽這個孩子怎麼入學、有沒有僑生身分。

韋淳祐說，這件事只有兩種可能。那個人是國教署的，這叫政治性查水表；那個人不是國教署的，那就是有陌生人冒充公務員，去打聽一個15歲孩子的個資。沈伯洋是立法委員。兩種可能，不管哪一種，他都可以要求專案報告，可以要求追查那個人到底是誰。他什麼都沒做，只講了三個字「假消息」，只需要同一把尺，就能看出這三個字有多噁心。

韋淳祐說，2025年4月，沈伯洋說收到一封死亡威脅的恐嚇信，對象包括他的妻子和女兒。國民黨立委王鴻薇發函警政署追查，說不分黨派，國會議員人身安全應受嚴格保護，政治不能泯滅良知。蔣萬安受訪說警局都有調查，不會沒有下文。兩位都是就事論事，沒有人說是假消息。

韋淳祐說，他講這些，甚至只需要拿出沈伯洋說過的話，就算是打他的臉。同年6月，有網友留言問他恐嚇信的寄件者找到沒，沈伯洋暴怒回：「你再留一次我一定告。」網友一句問話就要提告，可見他非常清楚，自家小孩被威脅這種事，不能被當成假消息。換成別人家的孩子被冒充公務員的陌生人打聽，他連查都沒查，三個字就結案。

韋淳祐批評，同一個人，同一件事，兩把尺；差別不在臉皮厚了幾寸，在選舉。沈伯洋很清楚，把對手受害的消息打成假消息，同情就會少一點。抓一個成年人做影片談毒油，24小時就能按到自家門鈴；有人冒充公務員去打聽一個高中生，48小時了，連是誰都不知道。不是賴政府的效率太奇妙，就是大人的嘴臉太噁心。