鄭麗文赴新北身障才藝大會掀歡呼 承諾藍執政推文化平權

國民黨主席鄭麗文今出席新北市「國際身心障礙者才藝表演文化平權大會」，從進場、上台到離場均獲現場熱烈歡呼。她表示，身心障礙者不只應有欣賞藝文活動的權利，也應能站上舞台成為表演者，未來國民黨不論地方或中央執政，都會在軟硬體、政策及法規配套上加倍努力。

活動下午在新北市政府3樓多功能集會堂舉行，開場由生命禮讚合唱團演唱「流水年華」、「鄉村小路」、「想你」等歌曲，現場聚集不少身心障礙者、家屬及公益團體。

鄭麗文下午抵達會場時即受到不少參與者歡迎，主持人介紹她時現場也響起歡呼聲。她在場停留超過1小時，觀看多場演出，離場前更走入人群逐一握手致意，面對民眾要求合照幾乎來者不拒，一度遭大批參與者包圍，頻頻停下腳步拍照、寒暄。

鄭麗文致詞表示，文化平權說起來其實很簡單，就是要提供身心障礙者表演所需要的舞台與掌聲，不論音樂、舞蹈、繪畫或各種藝術形式，都應讓軟硬體環境充分配合，使身障者可以透過不同方式表達自己，與外界交流。

她指出，文化平權不只在於讓身障者登台表演，也包括讓想欣賞藝術、參與展演的身障者，可以沒有障礙地進入各種表演及展覽空間，「我們還有很多努力的空間，也還有很多需要改進的地方」。

鄭麗文表示，希望所有身障朋友不只能接觸、看見及欣賞表演，也能自己成為表演者，不會因為身體條件被隔絕在文化生活之外。她說，今天對她而言也是一段學習歷程，未來國民黨不論是在地方或中央執政，都應持續推動身障文化平權。

她並承諾，針對身障者參與文化活動所需的軟硬體環境，以及相關政策與法律配套，國民黨都會「加倍努力」，讓更多身障朋友有機會展現才華，也讓社會看見不同生命的可能。

新北市社會局長李美珍表示，新北市約有18萬多名身心障礙者，這類活動除了讓身障朋友展現才藝及專長，也希望透過舞台讓社會理解身障者公平參與的重要性。她表示，市府推動相關政策時「不能遺忘任何人」，也感謝民間團體、家屬及各界長期支持。

國民黨主席鄭麗文面對民眾要求合照幾乎來者不拒，一度遭大批參與者包圍，頻頻停下腳步拍照、寒暄。記者張策／攝影

新北市社會局長李美珍代表市府頒獎予得獎者。記者張策／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席新北市「國際身心障礙者才藝表演文化平權大會」。記者張策／攝影