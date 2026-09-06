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立法院凍刪國務機要費波及社福團體 蔡英文、賴瑞隆訪庇護工場送暖

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供
前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供

前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費立法院凍刪後，公益團體受影響狀況，賴瑞隆說，希望庇護工場每一份努力都被看見。

創設於1885年的中外餅舖有百年歷史，2012年成立庇護工場，長期提供身心障礙朋友穩定工作機會。第六代負責人、舊城商圈發展協會理事長張美華，今將餅舖一脈傳承的製餅模具介紹給蔡英文、賴瑞隆等人，見證一間百年老店持續轉型、投入公益的歷程。

往年總統府利用總統國務機要費，循例於中秋節前向庇護工場及社福團體採購禮盒，今年卻因國務機要費被立法院刪減與凍結遭遇衝擊，賴瑞隆先以個人名義捐出20萬元認購500盒，昨日再追加認購300盒，其中便包含中外餅舖當年為扶植八八風災茶農所研發的茶餅禮盒。

今早蔡英文、賴瑞隆結束陳其邁新書發表會活動後，隨即轉往中外餅舖，蔡英文、賴瑞隆還穿戴食品作業裝備，親手完成棋餅整形、入模、壓模、脫模、烘烤以及包裝等工序，實際體驗糕餅職人的細心與功夫。

張美華說，中秋節是庇護工場最重要的檔期，先前禮盒採購受到影響時，確實相當沮喪，因為每個月餅代表的都是員工的努力。不過這段時間，從總統府持續關注後續、賴瑞隆拋磚引玉，到企業、民眾主動表達支持，讓她深深感受到「善的循環」，看見台灣人的熱情與善良。

蔡英文盛讚店家除了能堅持傳統傳承製餅文化，更能發揮創意創新產品，展現出台灣人的精神，同時也請現場朋友支持關懷弱勢、關心市民的賴瑞隆。她在品嚐棋餅後，連連表示「很綿密、很好吃」，讓店家樂開懷。

賴瑞隆表示，庇護工場最重要的是透過穩定就業，使身心障礙朋友有機會發揮能力、獲得收入，也擁有更自主、有尊嚴的生活。他強調，不能因為特定外部因素影響到認真工作的人，未來也會打造更好的社會支持體系。

前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供
前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供

前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供
前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供

前總統蔡英文今（6）日上午出席高雄市長陳其邁新書發表會後，隨即與立委賴瑞隆走訪左營區庇護工場「中外餅舖」親手製作中秋月餅，關心國務機要費遭立法院凍刪後，公益團體受影響狀況。圖／賴瑞隆團隊提供
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