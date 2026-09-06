中央明年補助中捷藍線45億 捷工局：還差46.53億元、持續爭取補足
明年將進入總統大選年，交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，較今年的81億暴增5.6倍，其中編列45億經費給台中捷運藍線建設計畫。中市捷工局表示，中央補助款累計編列57.69億元，與應編列數仍有約46.53億元差距，將持續向中央爭取補足經費。
賴清德總統宣布普發現金1萬元後，曾遭台中市副市長鄭照新嗆先把40億台中捷運經費「還給台中人」。在交通部預算書也顯示，交通部明年編列了45億經費給台中捷運藍線建設計畫。
捷工局表示，台中捷運藍線已進入實質施工階段，繼去年機電系統及機廠土建工程開工後，今年高架段土建工程也陸續動工，工程所需經費將逐步進入高峰期。
捷工局指出，台中捷運藍線建設計畫截至116年底累計編列工程預算228.25億元，依核定計畫中央補助比例45.66%計算，中央補助款應累計編列104.22億元。目前加計116年中央補助款預算45億元後，中央補助款實際累計編列57.69億元，與應編列數仍有約46.53億元差距。
捷工局強調，將持續向中央爭取依核定計畫補助比例，逐年補足應編列預算，以利工程順利進行。
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