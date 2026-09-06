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高雄弱勢團體月餅也出現「棄單」？ 柯志恩喊若屬實加碼採買

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩說，高雄弱勢團體訂單若受影響，她會加碼採購。圖／讀者提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩說，高雄弱勢團體訂單若受影響，她會加碼採購。圖／讀者提供

陸續出現弱勢團體抱怨中秋節訂單遭國民黨中央黨部「棄單」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表態認購高雄市小草關懷協會300盒月餅。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她不認為這是棄單，若真有此情形，將加碼購買600盒，對弱勢團體的照顧「說到做到」，這是一向原則。

國務機要費遭立法院刪凍影響弱勢團體中秋節訂單，國民黨黨主席鄭麗文喊全數承擔受影響的中秋禮盒訂單。屏東庇護工場「慢慢恆春」與「高雄小草協會」紛抱怨，國民黨致電詢問後沒下文，衍生「棄單風波」。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆有意認購「高雄小草協會」受影響的300盒月餅。

立委柯志恩今天中午出席高雄市小天使家園募款餐會時受訪表示，國民黨是否棄單，這個部分要先去跟黨中央了解，據她了解，黨主席鄭麗文已經花400多萬元認購近1萬盒月餅，「若真有此事，我不認為這是棄單」。

柯強調，若會一絲一毫影響高雄庇護工場權益，她會全數買單，不只300百盒，明天起開始團隊會跟庇護工場聯絡，她願意加倍買至600盒，「對弱勢團體的照顧是說到做到，這是我們一向的原則」。

月餅 柯志恩 高雄 庇護工場

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