明年捷運補助經費453億暴增5.6倍 交通部曝原因

九合一大選年底登場，緊接著明年即將進入總統大選年，交通部針對明年的地方都市大眾捷運系統建設計畫編列453億，較今年的81億暴增5.6倍。對此，交通部表示，盡管財劃法修正後，中央補助地方建設的財源減少，但考量各地方捷運建設需求，交通部仍積極爭取、增加預算以補助地方。

交通部116年度預算「大眾捷運系統建設計畫」編列453億，其中雙北共200億元，金額最高的是北捷南北環建設計畫78億，三鶯線則是補助周邊開發計畫30億，台北萬大中和樹林線第一、二期土地開發工程56億元，而台北史上最難通車的信義東延段個案計劃3億、台北東環土地開發計劃19億。

交通部在台南也補助一條路線，針對台南第一期藍線建設及周邊土地計劃預計補助14億；高雄部分補助更多，光是高雄市就預計補助140億元，包含高雄小港林園線土地計劃31億、黃線建設87億、岡山路竹延伸土地計劃有兩筆共24億，還有高雄環狀輕軌2.5億元。

交通部明年也編列了45億經費給台中捷運藍線建設計畫；桃園航空城捷運線發展計劃編列46億元；另外，捷運三鶯線延伸桃園八德段計畫補助4290萬元。

針對明年補助地方捷運預算經費較今年暴增5.6倍，交通部表示，主要是考量各地方政府捷運建設計畫推動進度及經費需求，依各計畫合理執行進度核列中央補助經費。

其中，高雄市多項捷運建設計畫已陸續進入實質施工階段，因此依計畫執行進度核列中央補助經費；至於台中捷運藍線及桃園捷運相關計畫目前屬發包、設計等前期作業階段，中央補助經費依實際進度核列。

交通部指出，捷運建設本屬地方自治範籌，中央對地方捷運建設係屬補助性質，但因涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」酌予補助，持續協助地方推動大眾運輸發展。

交通部說，「財政收支劃分法」修正後，中央補助地方建設財源減少，但即便財源有限，交通部仍積極爭取預算補助地方捷運建設，展現中央持續推動公共運輸的堅定態度，盼中央與地方攜手推動捷運建設與發展，共同提升都市運輸能量與品質，促進城鄉均衡，改善公共運輸環境，並呼應國家長期永續發展目標。

至於明年各縣市捷運預算增加，相關配套措施如TPASS補助是否增加？交通部說，TPASS計畫依院核定計畫及經費辦理，未受捷運工程影響，後續各捷運系統陸續完工，並經地方政府評估納入TPASS方案，交通部公路局將循相關補助機制提供協助，以鼓勵及方便民眾搭乘公共運輸。