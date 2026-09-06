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阿扁前總統回西庄老家 為當年東西庄遭合併飆國罵
前總統陳水扁今上午回到台南官田西庄老家，出席西庄里辦公室揭牌儀式受到鄉親熱情歡迎，對於是否會出席網友策畫的「鍘美藝術節」，阿扁受訪時兩度說「謝謝」，未進一步回應。
台南官田區西庄里與東庄里，8年前因鄰里整併，合為「東西庄」里，引發地方鄉親議論。陳水扁更強烈不滿，認為西庄迄今超過300年，東庄是二次大戰後重新行政劃分才有，他怒斥8年前台南市政府是不該亂點鴛鴦譜將之合併，應該是「一邊一國」，恢復各自一里，過程中陳還一度飆國罵「X」，台下鄉親大聲鼓掌熱情回應。
陳水扁也談及西庄被與東庄合併為東西庄里，除透露當時曾打電話痛批當時台南市代理的市長及民政局長，也揶揄市長黃偉哲8年來在他多次爭取，終於交由副市長姜淋煌等人推動促成，他也表達對黃偉哲感謝之意。
台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃也出席揭牌儀式，未來將重新恢復東庄里、西庄里，其中年底里長選舉，東庄里是同額競選，西庄里是2搶1，黃偉哲表示，里長及里辦公處站在第一線，最了解地方需求，也是市府與市民之間重要的溝通橋梁。此次西庄里辦公處正式揭牌，不僅讓里民洽公及尋求協助更加便利，也讓里民洽公更加便利。他並感謝各界民意代表及地方賢達長期關心官田建設，市府未來也會持續與地方保持密切合作，回應里民需求，逐步完善地方建設。
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