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批卓揆違憲惡名丟臉國際 國民黨：「超級行政否決權」必須停止

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰拒副署國會通過法案，引發憲政爭議，近期被旅外台籍學者稱為「超級行政否決權」登上國際公法平台「I·CONnect」。國民黨文傳會主委陳以信今天表示，國際憲法學者都看不下去卓榮泰破壞台灣憲政、無法無天，把台灣的臉一路丟到國外去。

陳以信指出，台灣出身、任教英國華威大學法學院的憲法學者郭銘松直指，卓榮泰把原本制衡總統的「副署權」，扭曲成對抗國會的「超級行政否決權」，威力之大「連川普都只能羨慕」。

陳以信指出，郭銘松在專文中清楚說明，憲法真正賦予行政院對抗國會法案的制度是「覆議權」，而不是「拒絕副署權」。依照憲法增修條文，行政院提出覆議後，如果立法院仍維持原決議，行政院長就「應即接受」。卓榮泰卻在覆議失敗後拒絕副署，甚至後來連覆議都不提，直接拒絕副署國會通過的法案，等於自己發明一套憲法根本沒有的「超級行政否決權」。

陳以信表示，郭銘松更直言，副署制度原本是行政院長制衡總統的制度設計，「針對的是總統，而不是國會」；如果行政院長可以用拒絕副署直接封殺國會立法，而且立法院完全沒有推翻手段，那就等於把行政院長變成凌駕國會、甚至凌駕憲法的「無敵行政權」。

陳以信表示，卓榮泰的作法是行政權自我擴權，台灣的憲政荒謬劇已成為國際憲法學界研究「無敵行政權」的負面案例。他反問「如果行政院長可以自己當大法官、自己當總統、自己當立法院，那台灣還需要五權分立嗎？」卓榮泰一再違憲違法、無法無天，把台灣民主憲政的臉丟到全世界了。

卓揆 國民黨 卓榮泰 憲政 行政院長

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