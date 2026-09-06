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饒穎奇告別式 賴清德親頒褒揚令感念「他在動盪年代化解衝突」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
賴清德總統親赴饒穎奇告別式頒發褒揚令，由遺孀饒高淑端（左）代表接受。圖／縣府提供
賴清德總統親赴饒穎奇告別式頒發褒揚令，由遺孀饒高淑端（左）代表接受。圖／縣府提供

台東縣長饒慶鈴父親、立法院前副院長饒穎奇今天舉辦告別式，立法院前院長王金平擔任點主官，賴清德總統也親自頒發褒揚令，由夫人饒高淑端代表接受。賴清德提及饒穎奇擔任立委長達24年，兩人共事時間8年，饒參與國會全面改選、推動總統直選法制化工程、直轄市民選的民主改革，在動盪年代解決問題、化解衝突，是一股重要的穩定力量。

饒穎奇享耆壽93歲，今天上午在台東市立殯儀館追遠廳舉行告別式，前立法院長王金平擔任點主官，朱立倫介紹饒穎奇生平。告別式上，國民黨副主席兼秘書長李乾龍宣讀覆旗證書，由長女、縣長饒慶鈴代表接受，隨後舉行黨旗及國旗覆旗儀式。內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、新竹市長高虹安、花蓮縣長徐榛蔚及立委陳瑩等人均到場。

治喪委員會指出，饒穎奇長期投入社會福利、客家文化及國際交流，曾任國際社會福利協會中華民國總會理事長、世界自由民主聯盟總會長等職，致力公益關懷、文化傳承與民間外交。褒揚令以「盡瘁國家多元公共事務，穩固臺灣民主永續根基」，表彰其畢生貢獻。

賴清德代表國家頒發褒揚令，並表示，饒資政曾擔任立法院24年委員，也擔任國民黨黨團大黨鞭、立法院副院長，參與國會全面改選工作、協助總統直選法制化工程、推動直轄市民選的民主改革，在動盪年代解決問題、化解衝突，是一股重要的穩定力量。

賴總統說，饒穎奇對台東建設不辭辛勞，不管在怎樣的位置，都為台東著想，台東縣的交通、教育及公共工程等，不少重要建設都是饒資政當年努力的結果，如台東師範轉型綜合大學就是其中一項。此外，饒對提拔人才不遺餘力，1993年整合台東力量支持原住民傑出青年陳建年擔任縣長，交出亮眼成績單。

賴總統追憶，他有幸在立法院與饒資政共事兩屆，最感念饒常講到民主自由，強調自由是民主的基礎，朝野不分黨派都應該努力，更勉勵「年輕人要認真做事、努力做事，有耐心、有韌性，自然會有機會為國家、社會承擔更大的責任」，今天滿懷不捨與敬意特別來台東送行。

饒慶鈴代表家屬感謝賴總統頒予褒揚令，她表示，家屬感念大家長年與父親相知相惜，也感謝所有曾與父親共事、同行，為國家與地方共同努力的人。各界在這段期間給予的關懷，陪伴家人走過不捨的時光，家屬將永遠銘記在心。

賴清德總統（右二）參加立法院前副院長饒穎奇告別式，縣長饒慶鈴（左二）代表家屬出面迎接。記者徐白櫻／攝影
賴清德總統（右二）參加立法院前副院長饒穎奇告別式，縣長饒慶鈴（左二）代表家屬出面迎接。記者徐白櫻／攝影

賴清德總統親赴饒穎奇告別式頒發褒揚令，由遺孀饒高淑端（左）代表接受。圖／縣府提供
賴清德總統親赴饒穎奇告別式頒發褒揚令，由遺孀饒高淑端（左）代表接受。圖／縣府提供

告別式 賴清德 衝突 饒慶鈴 台東 台東縣長

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