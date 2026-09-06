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被虧「有頭髮的蘇貞昌」陳其邁當面問小英「為何不是男版蔡英文？」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影

高雄市長陳其邁任期進入倒數，他出版新書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，紀錄6年市長任內的成績，今早在高雄市圖書館總館舉辦發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台推薦，蔡英文多次猛虧陳其邁「很愛半夜打電話」，陳其邁今天澄清「總統很忙，扣掉工作、吃飯，只剩晚上11點才有空」，一句話解開半夜愛打電話之謎。

「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」暢談高雄市近年轉型歷程。前總統蔡英文於書中形容陳其邁做事效率極高，是「有頭髮的蘇貞昌」，陳其邁今天趁蘇貞昌、蔡英文在場，反問蔡「為什麼不說我是男版蔡英文？」，逗得台下兩人大笑。

陳其邁說，蔡總統常說他半夜打電話，「那是因為我不敢打給蘇院長，為什麼不敢，因為怕他反問為什麼白天不講？」請問誰敢打。

他笑說，為什麼要半夜打電話，是有精算過時間，「因為總統常常忙到晚上9點、10點，加上吃飯，11點睡覺中間應該會有空白，所以晚上11點多的時候打電話最剛好」。

他還回憶同婚法案推動時面臨的阻礙，民進黨的支持者都在中南部，還面臨公投的反對，如果是政治幕僚，怎麼計算都是「政治自殺」，但面對問題不能問A答B或迴避，即便輸了這場選舉，也不能撕掉執政的價值跟立場，「當時如果沒有蔡總統、蘇院長支持，同婚法案是不可能順利通過」。

陳其邁細數6年任內，完成輕軌成圓，2024年凱米颱風重創高雄，當時市府載著「活豬」進到山區部落，任內蓋了2萬2千多戶社宅，全台第一名。

他語帶哽咽說，「6年時間，順一下就過了，高雄教會我不要忘記為什麼我們在高雄，是高雄市民給我溫暖，一個努力、奉獻家鄉的機會，我就是抱著高雄也許是政治工作最後一站，抱著這個心繼續拚。」

陳其邁說，很多人問我「市長能不能再選一次？」，他要對方不要擔心，上面雖然沒有我的名字，「但是你看到賴瑞隆的名字，蓋下去就對了」，話一講完還看向台下的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，「未來肯定會比選舉還要更辛苦。」

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。高雄市政府提供
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。高雄市政府提供

陳其邁 蘇貞昌 蔡英文 頭髮 行政院長

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