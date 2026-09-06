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交通部明年度補助逾百億捷運建設預算給北市 捷運局長曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
交通部針對地方都市大眾捷運系統建設計畫編列453億，其中北市包含環狀線、萬大樹林線工程獲補助約134億元。聯合報系資料照
交通部針對地方都市大眾捷運系統建設計畫編列453億，其中北市包含環狀線、萬大樹林線工程獲補助約134億元。聯合報系資料照

九合一大選年底登場，緊接著明年總統大選也將起跑，交通部針對地方都市大眾捷運系統建設計畫編列453億，其中北市包含環狀線、萬大樹林線工程獲補助約134億元。北市捷運局也表示，此補助是包含今年度未補助預算一同撥補，預期明年度捷運總預算逾400億。

鄭德發說，去年中央少撥近60億補助，在地方自籌後以歲計賸餘支應僅局部舉債，而今年度中央除了撥補北捷南北環建設計畫78億，也將去年未撥補台北萬大中和樹林線第一、二期土地開發工程則有56億也一併給予地方補助，加上地方預算，明年度預期總預算約460億。

鄭德發表示，中央撥補款下來後對包含環狀線整體建設招標也有助益，目前南北環段已完成招標正在動工，而東環段僅剩一小段尚未招標出去；萬大樹林線則預期明年底能完工，相關程序順利的話最快2028農曆年前後便可通車。

鄭德發說，整體工程期程雖需要考量難易度、營建人力等問題與實際補助金額無關，不過補助款下來後可避免舉債，避免市庫負擔增加，導致「債留子孫」負擔，也很感謝交通部對於捷運系統建設支持。

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