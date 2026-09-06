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賴瑞隆稱承接被國民黨「棄單」庇護工廠中秋禮盒 國民黨回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文日前表示，將全數承接受總統府預算被刪減後受影響之庇護工廠中秋禮盒，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天卻說將承接300盒被國民黨詢問卻未下單的禮盒。國民黨文傳會主委陳以信表示，目前採購總數已近1萬3000盒，下周會陸續到貨；這次雖未能向所有庇護工場下單採購，未來仍會持續購買庇護工場產品照顧弱勢族群。

屏東「慢慢恆春」庇護工場發文指控，國民黨詢問「能否承接300盒」後，給予正面回覆後卻等不到下文；高雄市小草關懷協會執行長也發文稱被「一模一樣的套路」對待，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，將認購該協會300盒禮盒。

陳以信表示，鄭麗文已有擴大採購，除原先總統府棄單37家，承接20家共9780盒外，也已向其他庇護工場採購近3000盒，目前總數已近1萬3000盒，下周就會陸續到貨。他說明，國內目前有近170家庇護工場，國民黨這次雖未能向所有庇護工場下單採購，但未來仍會持續發揮愛心，購買庇護工場產品照顧弱勢族群。

陳以信表示，國民黨樂見大家一起關懷弱勢，儘量採購庇護工場中秋禮盒，但他要民進黨政府不要忘記，如果不是總統府棄單在先，怎會造成這麼大風波？

他批評總統府秘書長潘孟安，「神是你、鬼也是你，棄單是你，加買也遠不如鄭麗文」。陳以信呼籲此事到此為止，社會多做愛心照顧庇護工場是好事，但再要政治操作就是用心不良為德不卒了！

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