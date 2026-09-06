快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

常常半夜起床接電話 蔡英文現身猛虧陳其邁「像上司在交代事情」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文在台上猛虧陳其邁半夜打電話「像上司在交代事情」。記者張議晨／攝影
即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文在台上猛虧陳其邁半夜打電話「像上司在交代事情」。記者張議晨／攝影

即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌難得同台，蘇貞昌上台先回顧當年組閣過往，蔡英文接著上台，再虧陳其邁常常趁她半睡半醒時打電話，「就像上司在交代事情一樣」，至於蘇、陳兩人在行政院發生什麼事，「對不起我真的不知道」。

「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」記錄陳其邁擔任市長6年來，高雄的蛻變與轉型，書中邀請到賴清德總統、前總統蔡英文和行政院前院長蘇貞昌3人幫忙寫推薦文。蔡英文在該書出版前，還特別錄製影片推薦，今天特別南下出席新書發表會。

蘇後來回顧與陳其邁在行政院的相處，談到當初組閣時，延攬陳其邁擔任副院長，團隊裡其實有不同意見，有人贊成認為是「補人氣」，但也有人質疑陳其邁「這是小英的人啦！不可能跟我們同心」。

蘇貞昌說，當時面對質疑，他便反駁指「蔡總統找我組閣、任命我為行政院長，我也是小英的人」，大家都小英的人，解決大家的質疑。

蔡英文接著蘇貞昌後面上台，一上台就先澄清「那段時間在行政院應該非常精采，至於蘇貞昌、陳其邁兩人在行政院發生什麼事，對不起我真的不知道」，幽默回答逗得全場掌聲歡笑。

蔡英文回憶，2008年是民進黨最谷底的時候，黨主席要生存下去，最重要的就是好的幕僚，她第一個想到就是陳其邁，畢竟他「聲名在外」，當年他把黨部弄得井然有序，重建人民對民進黨的信任，但每件事情他都把高雄連結在一起，「我就知道這個人的心，始終與高雄站在一起」。

蔡英文說，她當總統時，陳其邁常常半夜打電話，聽起來「就像上司在交代事情一樣」，但人在半睡半醒的時候，很多事情很難記清楚，只好先記下來，隔天再想到有這件事情，交代閣員處理，如果不清楚，請直接去找陳其邁，「他交待的事你就幫他完成就是了。」

2018年陳其邁首度參選高雄市長落敗，蔡英文以她自己為例「人生的時候多走一段路不一定是壞事，像我也多走了好幾段路」，陳其邁後來擔任副院長，度過疫情，「有一個最會罵人的院長，還有一個最會囉嗦的副院長，是我看過最有默契、效率的團隊」。

談到陳其邁這幾年讓高雄「轉型有成，成長有感」，蔡英文說，接班者的壓力很大，但她從賴瑞隆的演說中看到了滿滿的自信，直言「這是一個可以放心託付的市長候選人」。

她笑說，大家都知道陳其邁做事非常拼命，甚至有人形容他是「玩命之徒」。而看到賴瑞隆近期的行程表，也讓她有些擔心賴瑞隆會變成另外一種「賣命之徒」。

蔡英文提醒陳其邁與賴瑞隆，市政要拼，但身體也要顧，因為高雄需要的是一支能長久運作的健康團隊。陳其邁「緊緊緊」與「拼拼拼」，賴瑞隆不需要複製前人的數據，而是要把前人累積的成果接好，並走出屬於自己的路。

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。高雄市政府提供
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。高雄市政府提供

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影
即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影

即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文在台上猛虧陳其邁半夜打電話「像上司在交代事情」。記者張議晨／攝影
即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文在台上猛虧陳其邁半夜打電話「像上司在交代事情」。記者張議晨／攝影

陳其邁 蔡英文 上司 蘇貞昌 行政院長 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳其邁出新書 蘇貞昌、蔡英文罕見合體預告陳其邁未來「位置坐很前面」

「為什麼不問高雄市長？」 賴清德酸：陳其邁政績宣傳最多的是蔣萬安

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴

賴清德讚陳其邁高雄改變有成 酸蔣「推銷高雄最積極的人」

相關新聞

被虧「有頭髮的蘇貞昌」陳其邁當面問小英「為何不是男版蔡英文？」

高雄市長陳其邁任期進入倒數，他出版新書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，紀錄6年市長任內的成績，今早在高雄市圖書館總館舉辦發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台推薦，蔡英文多次猛虧陳其邁「很愛半夜打電話」，陳其邁今天澄清「總統很忙，扣掉工作、吃飯，只剩晚上11點才有空」，一句話解開半夜愛打電話之謎。

阿扁前總統回西庄老家 為當年東西庄遭合併飆國罵

前總統陳水扁今上午回到台南官田西庄老家，出席西庄里辦公室揭牌儀式受到鄉親熱情歡迎，對於是否會出席網友策畫的「鍘美藝術節」，阿扁受訪時兩度說「謝謝」，未進一步回應。

批卓揆違憲惡名丟臉國際 國民黨：「超級行政否決權」必須停止

行政院長卓榮泰拒副署國會通過法案，引發憲政爭議，近期被旅外台籍學者稱為「超級行政否決權」登上國際公法平台「I·CONnect」。國民黨文傳會主委陳以信今天表示，國際憲法學者都看不下去卓榮泰破壞台灣憲政、無法無天，把台灣的臉一路丟到國外去。

饒穎奇告別式 賴清德親頒褒揚令感念「他在動盪年代化解衝突」

台東縣長饒慶鈴父親、立法院前副院長饒穎奇今天舉辦告別式，立法院前院長王金平擔任點主官，賴清德總統也親自頒發褒揚令，由夫人饒高淑端代表接受。賴清德提及饒穎奇擔任立委長達24年，兩人共事時間8年，饒參與國會全面改選、推動總統直選法制化工程、直轄市民選的民主改革，在動盪年代解決問題、化解衝突，是一股重要的穩定力量。

陳其邁出新書 蘇貞昌、蔡英文罕見合體預告陳其邁未來「位置坐很前面」

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台，蘇一上台還回顧當初組閣時，陳其邁被延攬擔任副閣揆，曾有人質疑「這小英的人，不會同心」，蘇則回憶當時他反駁「總統找我組閣，我也小英的人，大家都小英的人」，最後還暗指陳其邁，「相信以後換位置，一定會坐在很前面。」

明年捷運補助經費453億暴增5.6倍 交通部曝原因

九合一大選年底登場，緊接著明年即將進入總統大選年，交通部針對明年的地方都市大眾捷運系統建設計畫編列453億，較今年的81億暴增5.6倍。對此，交通部表示，盡管財劃法修正後，中央補助地方建設的財源減少，但考量各地方捷運建設需求，交通部仍積極爭取、增加預算以補助地方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。