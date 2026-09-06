常常半夜起床接電話 蔡英文現身猛虧陳其邁「像上司在交代事情」

即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌難得同台，蘇貞昌上台先回顧當年組閣過往，蔡英文接著上台，再虧陳其邁常常趁她半睡半醒時打電話，「就像上司在交代事情一樣」，至於蘇、陳兩人在行政院發生什麼事，「對不起我真的不知道」。

「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」記錄陳其邁擔任市長6年來，高雄的蛻變與轉型，書中邀請到賴清德總統、前總統蔡英文和行政院前院長蘇貞昌3人幫忙寫推薦文。蔡英文在該書出版前，還特別錄製影片推薦，今天特別南下出席新書發表會。

蘇後來回顧與陳其邁在行政院的相處，談到當初組閣時，延攬陳其邁擔任副院長，團隊裡其實有不同意見，有人贊成認為是「補人氣」，但也有人質疑陳其邁「這是小英的人啦！不可能跟我們同心」。

蘇貞昌說，當時面對質疑，他便反駁指「蔡總統找我組閣、任命我為行政院長，我也是小英的人」，大家都小英的人，解決大家的質疑。

蔡英文接著蘇貞昌後面上台，一上台就先澄清「那段時間在行政院應該非常精采，至於蘇貞昌、陳其邁兩人在行政院發生什麼事，對不起我真的不知道」，幽默回答逗得全場掌聲歡笑。

蔡英文回憶，2008年是民進黨最谷底的時候，黨主席要生存下去，最重要的就是好的幕僚，她第一個想到就是陳其邁，畢竟他「聲名在外」，當年他把黨部弄得井然有序，重建人民對民進黨的信任，但每件事情他都把高雄連結在一起，「我就知道這個人的心，始終與高雄站在一起」。

蔡英文說，她當總統時，陳其邁常常半夜打電話，聽起來「就像上司在交代事情一樣」，但人在半睡半醒的時候，很多事情很難記清楚，只好先記下來，隔天再想到有這件事情，交代閣員處理，如果不清楚，請直接去找陳其邁，「他交待的事你就幫他完成就是了。」

2018年陳其邁首度參選高雄市長落敗，蔡英文以她自己為例「人生的時候多走一段路不一定是壞事，像我也多走了好幾段路」，陳其邁後來擔任副院長，度過疫情，「有一個最會罵人的院長，還有一個最會囉嗦的副院長，是我看過最有默契、效率的團隊」。

談到陳其邁這幾年讓高雄「轉型有成，成長有感」，蔡英文說，接班者的壓力很大，但她從賴瑞隆的演說中看到了滿滿的自信，直言「這是一個可以放心託付的市長候選人」。

她笑說，大家都知道陳其邁做事非常拼命，甚至有人形容他是「玩命之徒」。而看到賴瑞隆近期的行程表，也讓她有些擔心賴瑞隆會變成另外一種「賣命之徒」。

蔡英文提醒陳其邁與賴瑞隆，市政要拼，但身體也要顧，因為高雄需要的是一支能長久運作的健康團隊。陳其邁「緊緊緊」與「拼拼拼」，賴瑞隆不需要複製前人的數據，而是要把前人累積的成果接好，並走出屬於自己的路。

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。高雄市政府提供

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影