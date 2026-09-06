高雄小草關懷協會被國民黨棄單 賴瑞隆包下300禮盒喊話國民黨要檢討

國民黨主席鄭麗文日前宣布已全數下單原本總統府預定的庇護工場中秋禮盒，但高雄市「小草關懷協會」、屏東恆春「慢慢恆春庇護工場」傳出沒接到訂單，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆得知後已向小草關懷協會認購300盒，並喊話國民黨「要檢討」。

賴瑞隆今天出席陳其邁新書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，會前受訪時指出，當他第一時間知道小草關懷協會問題後，馬上指示同仁全力協助，不能夠讓庇護工場努力做出來的這些訂單，因棄單而影響到中秋節的生計，300份訂單由他全額協助吸收。

賴瑞隆說，當總統府國務機要費被凍刪的前，這些庇護工場的訂單早已經預定，國民黨立委卻堅持刪除，他先前已先預訂500盒中秋禮盒，這次再訂300盒，希望庇護工場不要受到政治外力影響而影響到他們的生計。