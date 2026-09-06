陳其邁出新書 蘇貞昌、蔡英文罕見合體預告陳其邁未來「位置坐很前面」

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台，蘇一上台還回顧當初組閣時，陳其邁被延攬擔任副閣揆，曾有人質疑「這小英的人，不會同心」，蘇則回憶當時他反駁「總統找我組閣，我也小英的人，大家都小英的人」，最後還暗指陳其邁，「相信以後換位置，一定會坐在很前面。」

「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」記錄陳其邁擔任市長6年來，高雄的蛻變與轉型，書中邀請到賴清德總統、前總統蔡英文和行政院前院長蘇貞昌3人幫忙寫推薦文，賴清德總統在推薦文中表示，他認為陳其邁卸任之後不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著他。

蘇貞昌一上台先虧了一下前面致詞的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，很懂得「置入行銷」，剛才給人家佔多少時間？要懂得江湖規矩，隨後笑著向陳其邁挑眉，一開場就逗得全場粉絲開懷大笑。

蘇後來回顧與陳其邁在行政院的相處，談到當初組閣時，延攬陳其邁擔任副院長，團隊裡其實有不同意見，有人贊成認為是「補人氣」，但也有人質疑陳其邁「這是小英的人啦！不可能跟我們同心」。

蘇貞昌說，當時面對質疑，他便反駁指「蔡總統找我組閣、任命我為行政院長，我也是小英的人，大家都小英的人」，後來又有人反對，說陳其邁「很急」，他再反駁「哪有我及？」，這是我第二次擔任院長，他反問「如果拚到底他敢不敢」。

蘇貞昌笑說，以組閣過程來看，最應該改變的是自己，改變自己比較快，不要企圖改變別人，「所以稍微調整一下，兩個人就合得來了」。

蔡英文跟蘇貞昌曾有多年「蔡蘇之爭」，蘇回顧當時兩人爭取2012年總統初選，曾找過陳其邁，蘇貞昌說，「雖然知道陳其邁支持誰，但我想試試看，能不能拉他過來」結果陳其邁一到場，就直接說他支持蔡英文，不可能支持你。

蘇貞昌笑說，「當天我就知道陳其邁拉不過來」，如果當時他坐下來，搞不好兩人試試「逗陣看看」，會有不同感覺「蔡英文有這麼好？我應該也不錯啊」。一席回顧再逗得全場大笑。

蘇貞昌說，兩人在行政院經歷過疫情，建立革命情感，回到高雄後，2000多天，沒有辜負高雄人期望，當時他在院會時曾向閣員說「陳其邁改天一定會以不同身分回到院會位子上」，他相信未來陳其邁也會坐在那一個位置上，但應該會換位置「坐在很前面」。